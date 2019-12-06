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Ученые назвали восемь продуктов, способных предовратить развитие рака

Ученые назвали восемь продуктов, способных предовратить развитие рака

Ученые определили продукты, которые при условии регулярного употребления способны сократить риск развития онкологических заболеваний. Как выяснили журналисты «Фразы», список состоит из восьми позиций, доступных каждому.

Как пишет «MedikForum», для профилактики рака ученые советуют ежедневно употреблять следующие продукты:

Яблоки — они содержат полифенолы, обладающие многообещающими противораковыми свойствами.

Крестоцветные овощи (брокколи, цветная и белокочанная капуста) — они содержат сульфорафан, растительное соединение с противораковыми свойствами. Согласно имеющимся данным, сульфорафан способен сокращать рост раковых клеток и запускать процесс гибель клеток (апоптоз) в раковых опухолях толстой кишки.

Также в сочетании с генистеином (соединение в соевых бобах) сульфорафан начинает тормозить развитие и размер опухоли в случае рака молочной железы.

Морковь — она содержит большое количество бета-каротина который отвечает за ярко выраженный оранжевый цвет. Установлено, что бета-каротин играет жизненно важную роль в поддержке иммунной системы и может предотвращать определенные виды рака (в их списке, в частности, значатся рак молочной железы, рак простаты, рак желудка).

Рыбий жир. Установлено, что люди, которые регулярно употребляют в пищу жирную рыбу или рыбий жир, на 53% реже страдают от колоректального рака.

По мнению ученых, в этом заслуга омега-3 жирных кислот, ингибирующих в организме процессы воспаления. Кроме того, употребление рыбьего жира в пожилом возрасте связано со значительно более низким риском развития рака простаты.

Орехи. По данным Американского института исследования рака, все орехи проявляют противораковые свойства, грецкие орехи оказывают наиболее существенный антиканцерогенный эффект. Грецкие орехи содержат вещество под названием педункулагин, которое организм превращает в уролитины. Уролитины — это соединения, которые могут связываться с рецепторами эстрогена и предотвращать развитие рака молочной железы.

Бобовые (фасоль, горох и чечевица) — они содержат много клетчатки, благодаря которой снижают вероятность заболеть раком кишечника. Также имеются данные о том, что женщины, чей ежедневный рацион отличается достаточно высоким содержанием клетчатки, на 20 процентов реже заболевают раком молочной железы.

Кофе. Исследователями из Kaiser Permanente в США было сделано заключение о том, что употребление кофе снижает опасность цирроза печени на 25%, тогда как другие группы ученых приходили к выводу, что данный эффект достигает целых 70%. Статистический анализ также показал, что употребление кофе уменьшает опасность рака печени на 40%, и чем больше этого напитка пьет человек, тем выше защита для органа.

Кетчуп. По данным, опубликованным Американским национальным онкологическим институтом в Вашингтоне, кетчуп, томатный сок, томатная паста и прочие продукты из вареных помидоров являются эффективным профилактическим средством, существенно снижающим вероятность развития рака предстательной железы. Ученые считают, что главная заслуга в этом деле принадлежит содержащемуся в помидорах мощному антиоксиданту — ликопину. Он снижает количество кислородных радикалов, которые повреждают генетический материал в клетках организма и этим способствуют развитию онкологических заболеваний.

Как писала «Фраза», ученые научились предсказывать продолжительность жизни по анализу крови.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи.

Тэги: ученые, общество, продукты, здоровье, мир, наука, рак, онкологические заболевания

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