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В Днепре таинственно исчез школьник, оставив странную записку

В Днепре таинственно исчез школьник, оставив странную записку

В пятницу, 6 декабря, в одной из школ Днепра произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там с уроков «с концами» сбежал 14-летний ученик, оставив на доске пугающе странную записку.

Как передает «Информатор», уже через пять минут с момента исчезновения подростка «на руках» у сотрудников полиции была его фотография и приметы.

Тем не менее, никто не знал, куда мог отправиться школьник, а отследить его по телефону было невозможно, т. к. он его предусмотрительно выключил.

Сообщается, что спустя некоторое время мобильный телефон все же появился в сети, что позволило правоохранителям определить район, где он может находится, с помощью пеленгатора.

Кроме этого, по неподтвержденной информации, школьник выложил историю в Instagram, где в слезах шел по улице. Это помогло более точно определить его местонахождение — на видео было видно реку.

К счастью, мальчика нашли целым и невредимым. Причину своего поступка не объяснил. Его доставили в районное отделение полиции, куда вызвали и его родителей.

Как писала «Фраза», в киевском частном детсаду потеряли ребенка.

Ранее в Бразилии исчез студент, зашифровавший собственную комнату.

Тэги: общество, Днепр, школа, регионы, школьник, образование, исчезновение, новости Украины

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