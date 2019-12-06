Главные новости за 6 декабря 2019 года

Пожар в одесском колледже до сих пор не потушен. Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса до сих пор не потушен. Периодически происходят возгорания.

В Кремле утверждают, что Путин намерен пообщаться с Зеленским с глазу на глаз. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин намерен провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в рамках саммита глав государств «нормандской четверки». Он также планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Украинец стал лучшим боксером 2019 года. Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко стал лучшим боксером уходящего года по версии Всемирного боксерского совета. Об этом украинец сообщил на своей странице в Facebook.

Десятки белых медведей атаковали одно из российских сел. В российском селе Рыркайпий на Чукотке произошло ЧП. Тут вовсю гуляют десятки белых медведей.

СМИ прознали о новой проблеме, которая встала перед семьей Заворотнюк. Российской актрисе Анастасии Заворотнюк стало лучше. По данным СМИ, после недавней операции она проходит курс реабилитации, плавает в бассейне и общается с близкими.

Составлен список самых рейтинговых артистов кино 2019 года. Составлен список самых рейтинговых артистов этого года. Это сделали эксперты популярного киносайта IMDb.