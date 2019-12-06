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В УПЦ приняли решение ехать в Амман

В УПЦ приняли решение ехать в Амман

В Украинской Православной Церкви приняли решение поддержать предложение Иерусалимского Патриарха и принять участие во всеправославном соборном обсуждении. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом говорится в Заявлении Священного Синода Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре.

«Считаем, что единственным способом выхода из кризиса является всеправославное соборное обсуждение и решение всего комплекса проблемных вопросов. Осознавая все сложности, связанные с созывом такого Всеправославного совещания, другого выхода из кризисной ситуации мы пока не видим. Поэтому приветствуем инициативу Блаженнейшего Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III о созыве Всеправославного совещания в Иордании», — заявили участники Синода.

В УПЦ напомнили, что «в тяжелые времена истории нашей Церкви уже был случай помощи Иерусалимского Патриархата, когда в 1620 году Патриарх Иерусалимский Феофан в Киеве возобновил православную иерархию на замену ушедшим в унию под давлением тогдашней польско-литовской власти. Одобряем, благодарим и с надеждой смотрим на подобные призывы к Всеправославному совещанию от Предстоятелей и иерархов других Поместных Православных Церквей, которые начали все чаще и сильнее звучать в последнее время».

Участники Священного Синода УПЦ отметили, что на представителей Поместных Церквей оказывают давление.

«Констатируем, что, к сожалению, в жизнь мирового Православия начали грубо вмешиваться геополитические и политические факторы. В результате отдельные Поместные Церкви начали принимать свои церковные решения под влиянием этих факторов вопреки церковным канонам и многовековой традиции Церкви. Мы понимаем, что каждая Поместная Церковь совершает свое служение в рамках того или иного государства, а иногда и нескольких или многих государств. Часто тот или иной православный народ исторически очень тесно связан как с собственным государством, так и со своей Поместной Церковью. Однако, по нашему глубокому убеждению, каждая Поместная Церковь в своем служении Богу должна быть выше национальных, государственных или политических границ и интересов, и не поддаваться внешнему давлению, помня, что Царство Божие, которое мы проповедуем, есть не от мира сего (см. Ин. 18:36).

Если каждая Поместная Церковь будет ассоциировать себя исключительно с интересами собственного государства, то мировое Православие не сможет быть единым, ведь бывает, что государства конфликтуют или воюют между собой, но Церковь должна сохранять единство и примирять людей, а не становиться стороной или средством противостояния. Выражаем надежду, что Святая Православная Церковь с помощью Божией найдет силы преодолеть эти вызовы и сохранить свое единство, поднявшись выше национальных и государственных границ и интересов, ведь во Христе нет „ни эллина, ни иудея ... варвара, скифа, ... но все и во всем Христос“ (Кол. 3:11)», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщалось, Патриарх Кирилл инициировал проведение архиерейского собора, на котором будет определена позиция по отношению к расколам и к тем, кто их поддерживает, а Патриарх Иерусалимский Феофил III предложил Предстоятелям Православных Церквей собраться в Аммане для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства.

На Священном Синоде УПЦ, который состоялся сегодня в Киево-Печерской лавре, архиереи констатировали углубление разделения в Православии, указав на то, что это связано с претензиями Константинопольской Церкви на первенство власти в православном мире и нарушением принципа соборности; объяснили, что разрыв евхаристического общения с Церквями, признавшими ПЦУ, является оправданной мерой, направленной на защиту чистоты веры и евхаристии; отбросили обвинения в «самоизоляции»; поддержали инициативу Патриарха Иерусалимского Феофила по Всеправославному собору в Иордании; призвали к сохранению чистоты веры и сохранению канонического порядка в Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что Священный Синод УПЦ призвал духовенство и верующих сохранить чистоту Церкви.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, Амман

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