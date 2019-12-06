ВОЗ поставила Украину в один ряд с Либерией, Конго и Сомали

Украина попала в пятерку стран по уровню заболеваемости корью. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте Всемирной организации здравоохранения.

В частности, как сообщается, всего в 2019 году корью официально заболели 413 тыс. человек. При этом почти половина случаев заболевания корью приходится на Демократическую Республику Конго, Либерию, Мадагаскар, Сомали и Украину.

По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Таким образом, данные ВОЗ показывают, что корь может иметь долгосрочное негативное влияние на здоровье, поскольку вирус повреждает память иммунной системы в течение нескольких месяцев или даже лет после заражения.

Эта «иммунная амнезия» делает выживших уязвимым перед другими потенциально смертельными заболеваниями, такими как грипп или сильная диарея, нанося вред иммунной защите организма.

Как сообщала «Фраза», в Украине продолжает бушевать корь.