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Синод УПЦ перечислил случаи кощунства и поругания со стороны Фанара над Святой Евхаристией

Синод УПЦ перечислил случаи кощунства и поругания со стороны Фанара над Святой Евхаристией

Священный Синод Украинской Православной Церкви, заседание которого состоялось сегодня в Киево-Печерской лавре, перечислил случаи кощунства и поругания со стороны Константинопольского патриархата — над Евхаристией. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом говорится в Заявлении Священного Синода.

«Вынуждены констатировать, что в результате антиканонических действий Константинопольского Патриархата в Украине, а также в связи с принятием в общение Предстоятелями Элладской и Александрийской Православных Церквей [...] Православной Церкви Украины, ситуация в мировом Православии значительно ухудшилась, и разделение между Поместными Православными Церквями усугубилось не только на административном, но и на духовном уровне — то есть на уровне общения в Таинствах», — подчеркнули участники Священного Синода УПЦ.
В УПЦ отметили, что признание ПЦУ отдельными Церквями спровоцировало всеправославный кризис.

«Этот кризис является не только проблемой двусторонних отношений между Константинопольским и Московским патриархатом, а касается всего мирового Православия — всех Поместных Православных Церквей, поскольку разрушает сами основы жизни и миссии Церкви Христовой. Эта проблема имеет не административный, а экклезиологический характер. Наружу вышла новая концепция первенства Константинопольского Патриарха как „первого без равных“ в мировом Православии, которой никогда не знала Православная Церковь, и фактически является нарушением принципа соборности Церкви и следствием неправильного понимания природы Церкви вообще, и роли отдельной Поместной Церкви в Теле Церкви Христовой, в частности. Кроме того, Константинопольский Патриархат начал допускать к сослужению лица, которые не имеют священного сана, что является кощунством и надругательством над Евхаристией», — сказано в заявлении.

Священный Синод УПЦ заявил, что прекращение евхаристического общения с Церквями и архиереями, которые признают ПЦУ, является защитой Православия.

«Учитывая это, прекращение Украинской Православной Церковью евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом и с Церквями и иерархами, которые признали (ПЦУ, — ред.), является не злоупотреблением Евхаристией, или тем более шантажом Евхаристией, как иногда говорят, а наоборот является защитой Евхаристии и сохранением канонической и духовной чистоты и непорочности Церкви», — говорится в заявлении.

В УПЦ подчеркнули, что занимают твердую позицию отстаивания чистоты веры.

«Именно по этим причинам ложными и манипулятивными являются обвинения в адрес Украинской Православной Церкви в том, что якобы она движется к самоизоляции, прекращая евхаристическое общение с теми, кто вступил в общение с нераскаявшимся [...]. На самом деле мы отстаиваем чистоту канонического предания Церкви, защищаем Церковь от кощунства. Иначе, если к священнослужению допускаются лица, не имеющие законных хиротоний, если раскол объявляется Церковью, а настоящая Христова Церковь игнорируется или называется расколом, то возникает опасность подмены Церкви. Кроме того, такими антицерковными действиями стирается грань между Церковью и расколом. В результате создается новая „церковь“, основанная людьми, вместо той, которую основал Господь наш Иисус Христос, приобретя ее Себе Кровию Своею (см. Деян. 20:28)», — заявили на Синоде УПЦ.

Участники Священного Синода напомнили, что «один из базовых принципов канонического права Православной Церкви заключается в том, что тот, кто вступает в евхаристическое общение с отлученным, сам отлучается от общения с Церковью. В связи с этим, принятие некоторыми Поместными Церквами в общение лиц, совершивших раскол в других Поместных Церквах, которые не принесли за это покаяние и не имеют действительного священного сана, автоматически ставит перед ними вопрос о том, не является ли дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с (ними, — ред.) соучастием в этом грехе и нарушением приведенного выше канонического принципа?».

На Священном Синоде УПЦ архиереи констатировали углубление разделения в Православии, указав на то, что это, в частности, связано с претензиями Константинопольской Церкви на первенство власти в православном мире и нарушением принципа соборности; объяснили, что разрыв евхаристического общения с Церквями, признавшими ПЦУ, является оправданной мерой, направленной на защиту чистоты веры и Евхаристии; отбросили обвинения в «самоизоляции»; поддержали инициативу Патриарха Иерусалимского Феофила по Всеправославному собору в Иордании; призвали к сохранению чистоты веры и сохранению канонического порядка в Церкви.

Ранее «Фраза» сообщала, что Синод УПЦ во главе с Митрополитом Онуфрием молились о пострадавших при пожаре в Одессе.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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