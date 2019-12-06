В Кремле утверждают, что Путин намерен пообщаться с Зеленским с глазу на глаз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин намерен провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в рамках саммита глав государств «нормандской четверки». Как выяснили журналисты «Фразы», он также планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает ТАСС, по словам Пескова, на «нормандском саммите» будет «предметное и профессиональное обсуждение» урегулирования ситуации на Донбассе. «Настрой серьезный, ожидание одно: способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей, осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ Меркель, и с президентом Украины Зеленским», — заявил Песков.

В свою очередь, как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заместителя спикера немецкого правительства Ульрике Деммер, Ангела Меркель в рамках саммита также планирует провести двусторонние встречи с президентами Украины и России: сначала с Путиным, а потом — с Зеленским.

После этого, по ее словам, должно состояться совместное рабочее заседание в четырехстороннем формате. На 19:00 (20:00 по Киеву) запланировано проведение совместной пресс-конференции.

Как сообщала «Фраза», 15 ноября 2019 года пресс-служба Офиса президента Украины сообщила о том, что Владимир Зеленский и президент Фрнации Эммануэль Макрон согласовали встречу лидеров т. н. «нормандской четверки» на 9 декабря. Однако Россия на тот момент свое согласие не подтвердила.

18 ноября 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря и ее подготовка вступила в завершающую стадию.

По данным СМИ, по результатам саммита лидеры выразят приверженность политическому пути урегулирования конфликта посредством Минского комплекса мер. При этом за основу будет взята так называемая «формула Штайнмайера». Предполагается комплекс шагов по ее дальнейшей имплементации сторонами с тем, чтобы запустить в регионе политический процесс путем проведения местных выборов под международным контролем после предоставления отдельным районам Донбасса особого статуса с перспективой его дальнейшего закрепления на постоянной основе после публикации отчета о проведении выборов БДИПЧ ОБСЕ.

Напомним, начало встречам «нормандской четверки» было положено 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Европе.

Последняя встреча глав государств «нормандской четверки» прошла в ночь на 20 октября в Берлине. Подводя ее итоги, президент Украины Петр Порошенко заявил о договоренности по разработке и утверждению «дорожной карты», и, в частности, введению на Донбасс полицейского миссии ОБСЕ на весь переходный период. В свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель напомнила об «особом статусе» Донбасса.

24 октября Порошенко подробно рассказал все детали этой встречи.

Последняя встреча «нормандской четверки» в формате глав внешнеполитических ведомств Украины, России, Германии и Франции состоялась 29 ноября 2016 года.

2 мая 2017 года президент РФ Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что «нужно продолжать усилия именно в „нормандском формате“, в рамках действующих соглашений».

4 мая 2017 года «Нормандский формат» переговоров по решению конфликта в Донбассе фактически приостанавил свою работу.

29 марта 2018 года пресс-служба президента Украины сообщила, что лидеры стран «нормандской четверки» намерены «в ближайшие месяцы» рассмотреть возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей.

В июне того же года состоялась первая после длительного перерыва встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в Берлине. Она продолжалась около 4,5 часов в закрытом для прессы формате и каких-либо ощутимых результатов не принесла.