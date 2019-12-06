СМИ прознали о новой проблеме, которая встала перед семьей Заворотнюк

Российской актрисе Анастасии Заворотнюк стало лучше. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, после недавней операции она проходит курс реабилитации, плавает в бассейне и общается с близкими.

Как сообщает «Комсомольская правда», врачи пока осторожны в прогнозах, но у родных актрисы уже появилась новая проблема: услуги сиделок, врачей, покупка дорогостоящих препаратов, пребывание в реабилитационном центре стоят мужу артистки Петру Чернышеву немалых денег. Вдобавок к этому ему необходимо ухаживать за годовалой дочерью пары.

В этом смысле большие надежды родные и близкие Заворотнюк возлагают на новогодние ледовые шоу, в которых принимает участие Чернышев. По данным издания, за период новогодних праздников у него есть возможность заработать до 5 млн грн.

Как сообщала «Фраза», в середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Позже ее родственники опровергли появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

9 октября специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова заявила, что в распоряжении Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации.

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

31 октября СМИ сообщили о том, что после двух операций на мозге Заворотнюк находится в сознании, общается с близкими и настроена излечиться.