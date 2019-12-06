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На Херсонщине горе-мать после драки забыла на улице 6-месячную дочь

На Херсонщине горе-мать после драки забыла на улице 6-месячную дочь

В Херсонской области прохожие обратили внимание на коляску, в которой плакал младенец. Как выяснили журналисты «Фразы», после того как мать к ней не подошла, люди обратились в полицию.

Как сообщают «Факты» со ссылкой на начальника отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области Ярослава Шанько, полицейские немедленно увезли ребенка в больницу, где его осмотрели врачи. К счастью, особых проблем, кроме незначительного переохлаждения, у шестимесячной девочки не было обнаружено.

В связи с тем, что о пропаже ребенка в полицию так никто и не заявил, правоохранители сами начали розыск родных. Данные о матери им предоставила врач, которая узнала малышку. Выяснилось, что ей 34 года, семья состоит на учете как неблагополучная. Кроме грудного ребенка, женщина имеет еще двоих детей, 11 и 12 лет, который проживают отдельно с отцом.

Когда полицейские разыскали мать, она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держалась на ногах. По ее словам, выйдя погулять с ребенком вечером, она встретила знакомого, с которым поссорилась и подралась. В ходе конфликта оставила коляску с дочкой возле дома, а потом забыла о ней и пошла «по делам».

Как отмечается, после проведения всех необходимых проверок будет решаться вопрос о лишении матери родительских прав.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года в Киеве мать бросила своего 9-месячного ребенка рядом с метро «Вокзальная» и ушла распивать алкогольные напитки.

Осенью 2017 года в Киеве мать бросила своего 9-месячного ребенка рядом с метро «Вокзальная» и ушла распивать алкогольные напитки.

В августе 2018 года в Киеве нерадивая мать родила, выбросила ребенка на помойку и пошла пить дальше.

Тэги: общество, младенец, алкоголизм, криминал, Херсонская область, Национальная полиция Украины, новости Украины

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