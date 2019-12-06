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Пожар в одесском колледже до сих пор не потушен

Пожар в одесском колледже до сих пор не потушен

Пожар в здании Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса до сих пор не потушен. Как выяснили журналисты «Фразы», периодически происходят возгорания.

«Сложность поиска пропавших состоит в том, что до сих пор не потушен пожар, даже час назад было возгорание», — заявил начальник следственного управления ГУ полиции в Одесской области Сергей Шайхет в комментарии «Думской».

По словам пресс-секретаря областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Ольги Сафроновой, угроза обрушения горевшего здания по-прежнему сохраняется, поэтому спасатели вынуждены работать крайне аккуратно. Они уже обследовали подвалы, но никого не нашли.

На данный момент спасатели разбирают завалы первого и второго этажа, а также арочный проезд.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Впоследствии стало известно о смерти несовершеннолетней ученицы и поисках еще 15 человек, которые на момент пожара могли находиться в здании. Городской голова Одессы Геннадий Труханов объявил в городе двухдневный траур.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

6 декабря на завалах было найдено тело еще одной жертвы.

Тэги: пожар, Одесса, происшествие, криминал, возгорание, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Национальная полиция Украины, новости Украины

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