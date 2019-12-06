Ученые заявили, что «нездоровый» сон может привести к проблемам с сердцем

Отсутствие нормального сна, если он слишком короток или же наоборот, долог, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли американские ученые из Колорадского университета в Боулдере.

Как пишет издание MedicalXpress, в частности, нездоровый сон может отразиться на работе сердца.

Исследования длились семь лет: специалисты анализировали режим сна, генетические данные и медицинские показатели 461 тысячи людей в возрасте 40-69 лет. Все они не сталкивались с инфарктами.

Оказалось следующее, говорят исследователи: «люди, спавшие меньше шести часов в сутки, на 12% более подвержены риску инфаркта, нежели те, кто спал от шести до девяти часов».

Примечательно, что «у тех, кто спал более девяти часов, вероятность сердечного приступа увеличивалась на 34%».

При этом, говорят ученые, «сон от шести до девяти часов снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18%».

Также ученые говорят, что нехватка сна «может влиять на слизистую оболочку артерий или эндотелия, на развитие воспалительных клеток в костном мозге, а вот слишком долгий сон способен спровоцировать воспаление в организме».

Как писала «Фраза», ученые рассказали, как нам вредит плохой сон.