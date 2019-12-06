Оказалось, что в Антарктиде у людей… «сохнет» мозг

Медики заявили о внезапной опасности Антарктиды. Как выяснили журналисты «Фразы», своими выводами поделились медики из берлинской клиники Charité и института Макса Планка в Германии.

Как пишет издание EurekAlert, оказалось, что после четырнадцати месяцев на станции Neumayer в Антарктиде у немецких полярников уменьшились в размере мозговые извилины.

В исследовании принимали участие девять полярников: это пять мужчин и четыре женщины.

Сообщается, что врачи выяснили, «как условия жизни в полной изоляции на фоне полярной зимы и отсутствия личного пространства могут повлиять на структуру и размер головного мозга». В частности, они следили за состоянием гиппокампа: парного органа, части которого расположены в разных полушариях мозга, связанные между собой нервными волокнами.

В ходе наблюдений выяснилось, говорят медики, «что зубчатая извилина гиппокампа, отвечающая за пространственное мышление и форматирование памяти», имеет меньшие размеры, чем у обычных людей.

Отмечается, что это же «касалось уровня белка BDNF: вещества, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов».

Как писала «Фраза», украинские полярники нашли в Антарктиде таинственную пещеру.

Также ученые бьют тревогу по поводу уровня радиации в Антарктиде.