Украинец стал лучшим боксером 2019 года

Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко стал лучшим боксером уходящего года по версии Всемирного боксерского совета. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом украинец сообщил на своей странице в Facebook.

В подтверждение он опубликовал видео с церемонии награждения, которая прошла в Токио.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2019 года Василий Ломаченко занял первое место в рейтинге Pound-for-Pound от ESPN. Тогда же стало известно, что его выбрали одним из почетных послов летней Олимпиады 2020 года в Токио.

Напомним, известный ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признал Василия Ломаченко «первым в мире не зависимо от веса» и предложил ему перейти в ММА.