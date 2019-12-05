Ученые обнаружили существ, способных питаться… метеоритами

Международная группа ученых выявила микроорганизмы, способные пожирать железосодержащие метеориты. Как выяснили журналисты «Фразы», уникальной способностью природа наделила архей — одноклеточных организмов, не имеющих ядра и мембранных органелл.

Как передает «Лента» со ссылкой на журнал Science Alert, в ходе эксперимента исследователи проверили способность археи Metallosphaera sedula выживать на метеоритных породах.

Как известно, этот микроорганизм способен существовать в условиях высокой кислотности и температуры и потреблять сульфид железа, удаляя его из угля.

Сообщается, что в качестве субстрата был выбран метеорит Northwest Africa 1172 (NWA 1172) весом 120 килограммов, обнаруженный в 2000 году.

Данный метеорит содержит различные металлы и способен снабдить архею микроэлементами, необходимыми для ее роста и метаболической активности. Скорость роста на этом субстрате сравнивалась с аналогичными культурами микроорганизмов, которые росли на измельченном минерале халькопирите, содержащем медь, железо и серу.

В результате выяснилось, что численность микроорганизмов на NWA 1172 достигла пика гораздо быстрее, чем на халькопирите.

По словам ученых, археи также оставляли на метеорите характерные следы, которые в будущем могут помочь выявлению живых организмов или их остатков на космических телах.

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