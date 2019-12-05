На Крещатике на прохожих обрушились строительные конструкции. В КГГА валят все на «частников»

В четверг, 5 декабря, в самом центре Киева произошло резонансное происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там на Крещатике на прохожих обрушились строительные леса.

Как передает «Киев Оперативный», металлоконструкция упала на тротуар, по которому в этот момент шли две женщины.

Сообщается, что одной из них удалось отскочить, а вторая получила перелом лучевой кости, травму головы и была госпитализирована бригадой «скорой помощи».

Злосчастные же леса были установлены рабочими, которые занимаются покраской фасада одного из зданий.

В свою очередь, в КГГА отметили, что к данным работам не имеют никакого отношения, а за леса отвечает частное акционерное общество «Торговый дом «Крещатик».

«Мы только знаем, кто владелец (строительных лесов — ред.) и что с пострадавшей», — резюмировали в мэрии.

Как писала «Фраза», в Кривом Роге частично обвалился местный Дворец культуры.

Ранее во Львове на улице Русской обвалился фасад дома.