Главные новости за 5 декабря 2019 года

Полиция рассказала как пропавшие без вести на пожаре в Одессе звонили домой, чтобы попрощаться. 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Среди них 4 студента, а также директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров. По словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха, некоторые из исчезнувших звонили родственникам, прощались и говорили, что задыхаются.

Стали известны истинные масштабы пожара в Одессе. В городе объявлен траур. 27 пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на данный момент по-прежнему находятся в больницах города. Об этом сообщил заместитель городского главы Одессы Андрей Котляр. В частности, как сообщается, среди пострадавших не менее 12 несовершеннолетних. Медицинскую помощь также получают 6 работников ГСЧС, преподаватель колледжа и бухгалтер. При этом он подтвердил информацию о смерти несовершеннолетней девушки.

В Сети появились фотографии последствий масштабного пожара в Одессе с высоты птичьего полета. Отряд поисково-спасательной службы приступил к ликвидации завалов у горевшего здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый. По его словам, к процессу ликвидации последствий пожара привлечены эксперты из Одесской государственной академии строительства и архитектуры. «Предварительно они сообщают, что здание можно сохранить, но существует риск обрушения стен. Поэтому они сейчас проверят различные элементы здания на повреждения и можно ли внутрь зайти спасателям», — написал чиновник, добавив, что к спасателям и медикам была привлечена бригада быстрого реагирования Красного креста.

Появились любопытные детали пожара в Одессе. Причиной пожара в Одесском колледже экономики и права мог стать сломанный удлинитель. Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый. «По предварительным данным, пожар начался в закрытом помещении на третьем этаже. По информации ГСЧС вероятной причиной стал сломанный удлинитель», — написал он, подчеркнув, что на данный момент специалисты не могут осмотреть помещение для установления точной причины, поскольку из-за пожара существует угроза обрушения стен.

В Раде смачно подрались депутаты. В четверг, 5 декабря, в Верховной Раде было горячо. Под парламентским куполом подрались народные депутаты. Произошло это после принятия законопроекта № 0858 «О противодействии рейдерству». Дерущихся пытался успокоить спикер Дмитрий Разумков, но безрезультатно.

Зе-кредиты для украинцев: в правительстве рассказали, какими они будут. В Украине собираются запустить программу по поддержке микро- и малого бизнеса. Ее анонсировал президент страны Владимир Зеленский. В правительстве сообщили, что программа стартует с 1 февраля следующего года. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, кредиты будут выдавать под 5-9% на пять лет. Максимальная сумма составит полтора миллиона гривен.

СБУ задержала личного охранника Медведчука, — СМИ. Служба безопасности Украины провела обыски в офисе частной охранной фирмы, которую СМИ связывают с народным депутатом, лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данным спецслужбы, работники охранной компании за денежное вознаграждение якобы предоставляли заказчикам информацию с ограниченным доступом, распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз, а также проводили негласное наблюдение за гражданами Украины.

Матерые рецидивисты пытались похитить помощницу народного депутата. Правоохранители обезвредили в Киеве организованную преступную группу, которая готовила похищение помощницы одного из депутатов Верховной Рады. Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины. В частности, как сообщается, после похищения злоумышленники планировали потребовать выкуп в размере $500 тыс. В ходе спецоперации по задержанию двух ранее судимых участников банды, 31 и 47 лет, оперативники изъяли у них молоток, нож, два шприца с наркотическим веществом и боевую гранату.

«Единоросс» из-за украинского паспорта согласился на сотрудничество с СБУ. Член севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия», активно помогавший в аннексии Крыма Россией Игорь Кучерявый, пошел на сделку со Службой безопасности Украины. Он был на админгранице с Крымом 4 декабря. На данный момент он живет в одном из отелей Херсона и ожидает уведомление о подозрении.

Десятки домов в Киеве остались без электричества из-за долгов. Более полусотни домов в Киеве были отключены от электричества из-за долгов. В ближайшее время без электроэнергии могут остаться еще 60 домов. По данным Киевской городской государственной администрации, 230 столичных домов задолжали поставщикам 120 млн гривен. Кроме того, 240 млн грн не оплатили физлица.

Псих с 20-летним «стажем» полгода терроризирует женщин в одном из киевских спальников. Психически неуравновешенный мужчина среднего возраста нападает на женщин на Русановском массиве в Киеве. По данным СМИ, за последние полгода он избил десятки жительниц. Так, киевлянку Людмилу злоумышленник среди бела дня ударил женщину кулаком в спину, а когда увидел прохожего, который ему помешал, скрылся с места происшествия.

Лукашенко сделал важное заявление «для Путина». Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал ряд важных заявлений по отношениям с РФ. Свое видение он поведал в парламенте страны, где встретился с депутатами. В частности, белорусский лидер сказал, что не ведет с Кремлем «диалог по политическим вопросам», например «о создании единого парламента».

Грета Тунберг «отхватила» себе еще одну престижную премию. Шестнадцатилетняя шведская экоактивистка Грета Тунберг получила очередную важную премию. В Стокгольме девочке вручили награду «За правильный образ жизни». Данную награду называют «Альтернативной Нобелевской премией» и вручают с 1980 года. Примечательно, что ее дают за работу над практическими и образцово-показательными решениями наиболее острых проблем современности. В свое время ее получали, например, Эдвард Сноуден и Астрид Линдгрен.

Дело на миллиард долларов: в Австралии накрыли гигантскую партию наркотиков. В Мельбурне (Австралия) местные федералы и пограничники накрыли рекордную в истории страны партию наркотиков. Она оценивается в миллиард долларов. По данным правоохранителей, нелегальный груз обнаружили в акустических динамиках во время проверки в порту Мельбурна. Тут нашли 1,6 т метамфитамина и 37 килограмм героина.

Американский моряк устроил кровавую бойню в Перл-Харбор. В ночь на четверг, 5 декабря, на американской военной базе Перл-Харбор произошла стрельба. Огонь по сослуживцам открыл местный моряк. Известно, что мужчина застрелил двоих военнослужащих, после чего покончил жизнь самоубийством, пустив себе пулю.