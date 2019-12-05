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В Одессе священник УПЦ посетил пострадавших в результате пожара

В Одессе священник УПЦ посетил пострадавших в результате пожара

Одесская епархия Украинской Православной Церкви продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате трагических событий 4 декабря. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, сегодня руководитель Социального отдела епархии протоиерей Павел Полещук посетил в Одесской областной детской клинической больнице пострадавших при пожаре.

От лица епархии протоиерей Павел выразил слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и благословил иконами, сообщили в пресс-службе.

В Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

Как сообщалось, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря произошел пожар.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе УПЦ начала сбор средств для 22 жертв масштабной трагедии — пожара в колледже.

Тэги: пожар, общество, Одесса, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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