В Одессе священник УПЦ посетил пострадавших в результате пожара

Одесская епархия Украинской Православной Церкви продолжает оказывать помощь пострадавшим в результате трагических событий 4 декабря. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, сегодня руководитель Социального отдела епархии протоиерей Павел Полещук посетил в Одесской областной детской клинической больнице пострадавших при пожаре.

От лица епархии протоиерей Павел выразил слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и благословил иконами, сообщили в пресс-службе.

В Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

Как сообщалось, в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря произошел пожар.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Одессе УПЦ начала сбор средств для 22 жертв масштабной трагедии — пожара в колледже.