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Десятки домов в Киеве остались без электричества из-за долгов

Десятки домов в Киеве остались без электричества из-за долгов

Более полусотни домов в Киеве были отключены от электричества из-за долгов. Как выяснили журналисты «Фразы», в ближайшее время без электроэнергии могут остаться еще 60 домов.

Как сообщают «Вести» со ссылкой на данные Киевской городской государственной администрации, 230 столичных домов задолжали поставщикам 120 млн гривен. Кроме того, 240 млн грн не оплатили физлица.

По словам руководителя Департамента клиентских операций «ДТЭК Киевские электросети» Леонида Кунина, в одном из столичных домов жильцам отключили лифт и освещение лестничных пролетов из-за долга в 100 тыс. грн.

В то же время, как сообщил глава общественного совета ЖКИ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко, электричество в лифтах и местах общего пользования отключено в более чем 50 домах. «Квартиры в таких случаях не отключают, так как они на прямых договорах», — объяснил чиновник.

Такая судьба ждет десятки киевских многоэтажек, если их жители не начнут платить. При этом подчеркивается, что после того, как дом отключают от электроэнергии за долги, он переходит на обслуживание «Укринтерэнерго». Если в течение трех месяцев долги не погасить — дом отключат полностью, даже если некоторые квартиры в нем исправно оплачивают услуги.

По данным издания, критическая ситуация с долгами сложилась из-за того, что ОСМД или управляющие компании, на балансе которых находятся дома-должники, не заключили с поставщиками услуг новые договора, а срок старых уже истек.

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2019 года оператор систем распределения электроэнергии Киевской области компания «Киевоблэнерго» объявила о намерении отключить от питания абонентов, имеющих долги по оплате за электроэнергию. Всего речь шла о 21 предприятии.

Тэги: Киев, долг, ЖКХ, Киевская городская государственная администрация, коммунальные услуги, электроэнергия, дом, ДТЭК, ОСМД, отключение, новости Украины

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