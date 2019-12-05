Полиция рассказала как пропавшие без вести на пожаре в Одессе звонили домой, чтобы попрощаться

14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести после пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», среди них 4 студента, а также директор Института биологии южных морей НАН Борис Александров.

Как сообщает «Думская», по словам начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха, некоторые из исчезнувших звонили родственникам, прощались и говорили, что задыхаются.

Он также сообщил, что полиция до сих пор не может установить информацию по еще одному человеку. «Кому известен мужчина по имени Руслан Никос, прошу обращаться в штаб, так как он не является учащимся и сотрудником колледжа. Мы не можем установить его личность», — заявил Бех на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Издание также приводит список пропавших. Среди них директор Института морской биологии Борис Александров и работница института Галина Иванович.

1. Маркина Юлия Михайловна 2003 г.р., студентка;

2. Чугунникова Людмила Михайловна 2001 г.р., студентка. Последний раз с ней общались 3 декабря. Предположительно находилась в колледже.

3. Трофимчук Кирилл Игоревич 2003 г.р., студент. Связывался с матерью в 10:23, сообщил, что задыхается от дыма и попрощался с ней.

4. Пьяночкина Екатерина 2003 г.р., студентка. Была на занятиях на четвертом этаже. В 10:12 сообщила по телефону отцу, что в колледже пожар и осталась в бухгалтерии с Юлией Маркиной и двумя бухгалтерами.

5. Катышевская Вероника Дмитриевна 1955 г.р., сотрудница бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирина Васильевна, сотрудница бухгалтерии. Последний раз разговаривала с мужем в 10:12 сообщила, что задыхается от дыма и попрощалась с ним.

7. Тарасова Наталья Васильевна 1959 года рождения, сотрудница бухгалтерии. В 10:00 связывалась с дочерью и сообщила, что находится в колледже.

8. Третьякова Наталья Алексеевна, заведующая отделением колледжа, преподаватель.

9. Бортюк Анна Леонидовна 1976 г.р., преподаватель.

10. Александров Борис Георгиевич, 1958 г.р., директор Института морской биологии. Звонила его секретарь Галина Иванович, которая сообщила, что в колледже задымление и он упал на пол. Просила помощи.

11. Иванович Галина Валентиновна, 1954 г.р., сотрудница ИМБ НАН Украины.

12. Беженарь Елена Валериевна 1995 г.р., лаборант. Последний раз ее видели в 9:30, когда она ехала на работу в колледж.

13. Коваль Мария Владимировна. Последний раз общалась с родственниками в 7:00 утра. С 14:00 телефон не в сети.

14. Соловей Вера Дмитриевна 1951 г.р.

Информацию об исчезновении Александрова подтвердила также министра образования и науки Анны Новосад на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Впоследствии стало известно о смерти несовершеннолетней ученицы и поисках еще 15 человек, которые на момент пожара могли находиться в здании. Городской голова Одессы Геннадий Труханов объявил в городе двухдневный траур.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.