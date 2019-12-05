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«Единоросс» из-за украинского паспорта согласился на сотрудничество с СБУ

«Единоросс» из-за украинского паспорта согласился на сотрудничество с СБУ

Член севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия», активно помогавший в аннексии Крыма Россией Игорь Кучерявый, пошел на сделку со Службой безопасности Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», он был на админгранице с Крымом 4 декабря.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», на данный момент он живет в одном из отелей Херсона и ожидает уведомление о подозрении.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе СБУ, Кучерявый прибыл в Украину с целью получения паспорта.

В 2014 он способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.

Кучерявый также был награжден медалью Минобороны РФ «За возвращение Крыма» и юбилейным знаком ФСБ РФ «Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя».

Как сообщала «Фраза», в середине марта 2014 года Россия, вопреки собственным обещаниям, аннексировала Крым.

Тогда экс-народный депутат Украины Тарас Чорновил утверждал, что экс-премьер Юлия Тимошенко заставила Совет нацбезопасности и обороны сдать Крым России.

1 апреля того же года «депутаты Законодательного собрания Севастополя» единогласно приняли решение о назначении Алексея Чалого исполняющим обязанности оккупационного «губернатора города».

В феврале 2017 года появилась информация о ом, что Россия начала готовиться к аннексии Крыма еще в 2004 году.

Экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов рассказывал, что президент России несколько раз собирался провести аннексию Крыма и захват Украины, но его действия именно в 2014 году не были запланированы и стали ответом на Майдан.

В ноябре 2017 года отстраненный адвокат беглого президента Януковича Максим Герасько сообщил, что в марте 2014 года экс-министр обороны Игорь Тенюх запретил выход украинских кораблей в море, что впоследствии привело к их захвату военными Российской Федерации.

В апреле 2018 года секретарь СНБО Александр Турчинов попытался объяснить почему допустил аннексию Крыма.

Тэги: Крым, СБУ, паспорт, Севастополь, Единая Россия, криминал, сепаратизм, аннексия

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