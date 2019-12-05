76 депутатов поддержали школьную программу «Основы семьи», в защиту которой выступали представители Церквей

Народные депутаты Украины из разных парламентских фракций и групп призвали Министра образования и науки Украины не нарушать законодательство, инициируя отмену одобрительного грифа для школьной программы «Основы семьи». Как вияснили журналисты «Фразы», инициатором обращения выступил Народный депутат Виктор Мялик (группа «За будущее»).

Как сообщает Институт религиозной свободы, парламентариев возмутило, что вопреки требованиям законодательства, МОН инициировало пересмотр решения о предоставлении одобрительного грифа программе «Основы семьи», которая преподается факультативно и рассчитана на учеников 10-11 классов. При этом основанием для этого стала «общественная Антидискриминационная экспертиза», непредусмотренная образовательным законодательством для необязательных предметов, преподаваемых на выбор.

Народные депутаты Украины напомнили министру Анне Новосад, что в рекомендациях нескольких парламентских слушаний была определена необходимость внедрения просветительских программ в учебных заведениях, направленных на подготовку молодежи к семейной жизни и формированию ответственного отцовства.

Ранее в защиту этой программы выступили представители Церквей разных конфессий, отдельные частные учебные заведения, учителя и родители.

В среду, 4 декабря, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил Президенту Украины отменить идеологически заангажированную антидискриминационную экспертизу учебников и образовательных программ в МОН Украины, которая не предусмотрена законами Украины.

Накануне встречи религиозные деятели и верующие из разных регионов направили к руководству парламента обращение с просьбой доработать законопроект № 0931, чтобы фанатичная борьба с дискриминацией не привела к ущемлению конституционных прав граждан на свободу совести и самовыражения.

Ранее «Фраза» сообщала, что Совет Церквей попросил Зеленского доработать законопроект № 0931.