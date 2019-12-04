Ученые объявили о разгадке главной тайны Солнца

Международная группа ученых раскрыла ранее неизвестный науке механизм усиления альвеновских волн у поверхности Солнца. Как выяснили журналисты «Фразы», это открытие помогло объяснить, почему солнечная корона нагрета сильнее, чем нижележащие слои атмосферы.

Как передает «Лента», исследованием альвеновских волн ученые занимались с помощью солнечного телескопа Национального научного фонда в Нью-Мексико.

Как известно, альвеновские волны — это волны плазмы, которые распространяются вдоль силовых линий магнитного поля и перемещаются между поверхностью и внешним слоем атмосферы.

Ранее было установлено, что когда эти волны удаляются от поверхности звезды, они усиливаются. При этом они переносят энергию из недр Солнца во внешние области его атмосферы.

Теперь же ученые проследили за изменениями в количестве химических элементов в атмосфере Солнца, включая кремний, кальций и гелий. Это позволило раскрыть скорости солнечной плазмы и частоты альвеновских волн. Для анализа данных были использованы суперкомпьютеры.

В результате выяснилось, что усиление волн объясняется наличием «резонансных полостей» в атмосфере, где значительные перепады температуры между поверхностью Солнца и его короной создают среду, способную частично отражать волны и усиливать их.

По словам ученых, этот механизм играет ключевую роль в нагреве солнечной короны.

Как писала «Фраза», ученые научились предсказывать продолжительность жизни по анализу крови.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности жирной пищи.