Главный комиссар Армении по делам Диаспоры награждён орденом Союза армян Украины

4-го декабря в главном офисе Союза армян Украины состоялось собрание, в работе которого принял участие Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении Заре Синанян. Как сообщает AnalitikaUA.net, в ходе встречи председатель САУ Вилен Шатворян вручил Заре Синаняну орден «Активный деятель диаспоры» за значительный вклад в развитие украинско-армянских отношений.

Главный комиссар обсудил с главой и представителями организации укрепление связи Армения — диаспора, а также высоко оценил результативность Союза армян Украины. «Та общинская деятельность, которую я увидел в Украине, невероятно радует и воодушевляет меня», — прокомментировал Заре Синанян.

Орден «Активный деятель диаспоры» — особая награда Союза армян Украины, которой отмечаются деятели, отыгравшие важную роль в жизни армянской диаспоры. В 2019 году её удостоились почётный гражданин города Славянска Эдуард Арутюнян, Консул РА в Киеве Лиана Геворкян, а также Чрезвычайный посланник, Полномочный министр РА в Украине Айк Акопян.

Как сообщалось ранее, с 15-17 ноября состоялся визит главного комиссара Армении по делам Диаспоры Заре Синаняна в Киев, в рамках которого состоялись активные контакты с украинскими депутатами, руководством и представителями Союза армян Украины, главой Украинской епархии ААЦ и другими представителями армянского духовенства, а также был спикером на третьем молодежном форуме иницированным Союзом армянской молодежи Украины.