Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Одессе УПЦ начала сбор средств для 22 жертв масштабной трагедии – пожара в колледже

В Одессе УПЦ начала сбор средств для 22 жертв масштабной трагедии – пожара в колледже

В Украинской Православной Церкви начали сбор средств для жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, координацию по сбору помощи осуществляет Социальный отдел епархии. Желающие помочь могут обращаться по телефону +38 (067) 744 40 44 (протоиерей Павел Полещук).

Вместе с тем во всех храмах Одесской епархии Украинской Православной Церкви молятся о выздоровлении пострадавших и об упокоении погибшей.

«В светлый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы мы столкнулись с бедой, которая требует и настоятельно просит нас объединиться и не оставаться безучастными. Сейчас пострадавшие нуждаются в нашей общей поддержке и помощи», — призывают в Одесской епархии.

Верующих просят молиться об упокоении рабы Божией Анны и о здравии: Кристины, Юлии, Софии, Марии, Виктории, Юрия, Любови, Сергия, Артемия, Владимира, Дмитрия, Виктории, Александра, Ирины, Натальи и всех пострадавших во время пожара.

*** По данным Главного управления МЧС Украины в Одесской области, при пожаре, который произошел сегодня утром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадали 22 человека (по состоянию на 15.00). Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Ранее «Фраза» сообщала, что Представители Церквей считают, что открытие рынка земли невозможно.

Тэги: пожар, общество, Одесса, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.12.19 09:48

В секс-работники пошел бы, пусть меня научат

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина
03.12.19 21:03

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина

Автор: Соросята

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 4 декабря 2019 года

Главные новости за 4 декабря 2019 года
04.12.19 19:03
452
Последние новости
04.12.19 21:23

Ученые объявили о разгадке главной тайны Солнца
04.12.19 20:45

В Сумах местных маргиналов решили перевести с «боярышника» на «Степана Бандеру»
04.12.19 20:08

Трамп сбежал с саммита НАТО из-за насмешек мировых лидеров
04.12.19 19:43

Главный комиссар Армении по делам Диаспоры награждён орденом Союза армян Украины
04.12.19 19:34

В Киеве наконец-то «сомкнули» Шулявский мост
04.12.19 19:03

Главные новости за 4 декабря 2019 года
04.12.19 18:11

В Одессе УПЦ начала сбор средств для 22 жертв масштабной трагедии – пожара в колледже
Фото и Видео
В Сумах местных маргиналов решили перевести с «боярышника» на «Степана Бандеру»
В Сумах местных маргиналов решили перевести с «боярышника» на «Степана Бандеру»
В Сумах местных маргиналов решили перевести с «боярышника» на «Степана Бандеру»
В Сумах местных маргиналов решили перевести с «боярышника» на «Степана Бандеру»
Трамп сбежал с саммита НАТО из-за насмешек мировых лидеров
Трамп сбежал с саммита НАТО из-за насмешек мировых лидеров
В Киеве наконец-то «сомкнули» Шулявский мост
В Киеве наконец-то «сомкнули» Шулявский мост
В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами
В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами
«Праздник к нам приходит»: В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку
«Праздник к нам приходит»: В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.