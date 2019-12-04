Главные новости за 4 декабря 2019 года

В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон. В результате возникшего в среду утром пожара в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса пострадали не менее девяти человек. Об том сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, пожар возник на третьем этаже шестиэтажного здания и на данный момент охватил площадь до 2 тыс. кв. м. Спасатели предупреждают об угрозе обрушения конструкций и дальнейшего распространения огня.

СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе. Количество пострадавших на пожаре в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, среди пострадавших — четверо пожарных. В данный момент спасатели завершили эвакуацию из горящего здания и продолжают ликвидировать пожар.

Киву застукали за просмотром странного видео во время заседания Верховной Рады. Народные депутаты Украины продолжают совершать странные поступки во время заседаний Верховной Рады. Народный депутат от «Слуги народа» Николай Стефанчук уснул. Как видно на видео, во время заседания Стефанчук сидел с закрытыми глазами и склоненной на грудь головой, пока другой член «Слуги народа» Юрий Корявченко, известный как «Юзик» из «95 квартала» не разбудил его толчком, обратив внимание на снимавших их журналистов.

Отец убитого в Киеве ребенка намекнул, кого подозревает в заказе покушения. Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец. По ее словам, судья поддержал требование прокурора арестовать подозреваемого без права залога. «Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел», — написала она, подчеркнув, что заседание проходило в закрытом режиме. При этом она не назвала имя подозреваемого.

«Взяли первое, что попало под руку»: стало известно, из какого оружия был убит мальчик в центре Киева. Трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева «с высокой вероятностью» был убит из карабина на американской платформе AR с недорогим китайским оптическим прицелом. Об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. «Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел», — написал Шевченко, добавив, что по предварительным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы.

Новым главой ГБР может стать человек, благодаря информации которого посадили главу штаба Трампа, — СМИ. Следующим руководителем Государственного бюро расследований может стать заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак, опубликовавший в свое время так называемую «амбарную книгу» Партии регионов. По данным СМИ, его кандидатура была согласована еще несколько недель назад. Отметим, что новое назначение может произойти еще до нового года.

9-летнего мальчика из глухого села под Харьковом уличили в массовом поджоге домов. Мальчика из села Соболевка Купянского района Харьковской области подозревают в серии поджогов. Об этом сообщили в Отделе коммуникации местной полиции. В частности, как сообщается, в течение двух недель в селе произошло пять пожаров на территории частных домовладений. После ряда следственных действий полицейским удалось установить, что их причиной были умышленные поджоги, за которыми стоял 9-летний местный житель.

В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами. Утром среды, 4 декабря, в Житомирской области произошло ЧП. Тут загорелся автобус с пассажирами. Как передает ГСЧС, машина ехала по маршруту Мирополь — Житомир. Возгорание произошло возле села Булдичев на отрезке дороги Бердичев — Острог. В автобусе находились тринадцать человек. К счастью, никто не пострадал.

«Праздник к нам приходит»: В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку. В Киеве на Контрактовой площади начали устанавливать новогоднюю елку. Перед колесом обозрения уже установили каркас будущей елки, а также начали монтировать каток. На площади также заканчивают установку домиков для новогодне-рождественской ярмарки.

Ярмоленко включили в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020. Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко включен в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020. Уже принимаются ставки. Список потенциальных победителей бомбардирской гонки грядущего чемпионата Европы привели специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill. На 30-летнего атакующего полузащитника английского «Вест Хэма» ставят как 67 к 1.

В конце недели непогода обрушится на Украину с новой силой. Непогода с новой силой обрушится на Украину в воскресенье, 8 декабря. Осадки ожидаются по всей территории страны. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики предупреждают, что погода резко изменится. Мокрый снег и дожди пройдут во всех регионах Украины.

Илона Маска начали судить по делу «о педофилии». В Лос-Анджелесе начался громкий судебный процесс. Ответчиком является создатель компании SpaceX Илон Маск. По данным американских СМИ, его обвиняют в клевете в адрес британского дайвера Вернона Ансуорта.

Названо самое вредное блюдо новогоднего стола. Названо самое вредное блюдо на новогоднем столе. О нем поведала российская диетолог Елена Соломатина. Как цитируют ее местные СМИ, самое вредное блюдо новогоднего стола — это классическая селедка под шубой.

Медики предупредили женщин о смертельном вреде краски и выпрямителей для волос. Оказалось, что краска и выпрямители для волос — смертельно опасны для женщин. К таким выводам пришли эксперты Национального института здоровья в США. «Перманентная краска и химические выпрямители» увеличивают вероятность возникновения онкологии молочной железы.

Ученые выяснили о собаках кое-что занятное. Собаки оказались намного умнее, чем можно было бы подумать. К таким выводам пришли британские ученые и кинологи, результаты раборты которых приводит издание Biology Letters. Так, как установили британцы, собаки способны различать весьма похожие между собой слова, даже если их произносит абсолютно незнакомый человек.