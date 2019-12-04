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Представители Церквей считают, что открытие рынка земли невозможно

Представители Церквей считают, что открытие рынка земли невозможно

Представители разных религиозных конфессий считают, что открытие рынка земли невозможно, так как в Библии говорится: «земля принадлежит Господу». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Такие точки зрения прозвучали в программе «Добро и зло» на телеканале «НАШ».

Как отмечает Центр информации УПЦ, глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) отметил, что к земельному вопросу нужно относиться крайне серьезно.

«Христианство говорит о том, что верховным собственником земли и других благ является Господь, поскольку Он все создал и привел к жизни. Поэтому человек, который живет здесь на земле, есть только арендатором этих благ, пользуется ними, ведь Господь ей дал их в пользование», — сказал епископ Виктор.

В свою очередь, старший Епископ ЦХВЕУ Михаил Паночко отметил, что ему «не хотелось бы, чтобы тема земли развела по разные стороны баррикад». «Библия четко говорит: „Земля не будет продаваться, потому что земля моя, а люди являются временными и используют ее“... Поэтому большинство людей против этого. Общество наше не готово к такому как продажа или покупка земли. Я против этого», отметил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали о защите прав верующих на международном уровне.

Тэги: общество, рынок земли, новости православия, УПЦ, новости Украины

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