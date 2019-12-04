Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

9-летнего мальчика из глухого села под Харьковом уличили в массовом поджоге домов

9-летнего мальчика из глухого села под Харьковом уличили в массовом поджоге домов

Мальчика из села Соболевка Купянского района Харьковской области подозревают в серии поджогов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации местной полиции.

В частности, как сообщается, в течение двух недель в селе произошло пять пожаров на территории частных домовладений. После ряда следственных действий полицейским удалось установить, что их причиной были умышленные поджоги, за которыми стоял 9-летний местный житель.

При этом подчеркивается, что подозреваемый ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

В отношении его родителей составлен протокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Отметим, по данным переписи населения в Соболевке проживает составляет 88 человек.

Как сообщала «Фраза», 4 сентября 2019 года в американском штате Алабама четырнадцатилетний ребенок застрелил свою семью.

Тэги: поджог, Харьковская область, криминал, Национальная полиция Украины, новости Украины, Соболевка, Купянский район

Комментарии

Статьи

04.12.19 09:48

В секс-работники пошел бы, пусть меня научат

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина
03.12.19 21:03

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина

Автор: Соросята

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Отец убитого в Киеве ребенка намекнул, кого подозревает в заказе покушения

Отец убитого в Киеве ребенка намекнул, кого подозревает в заказе покушения
04.12.19 15:39
485
Последние новости
04.12.19 17:28

Представители Церквей считают, что открытие рынка земли невозможно
04.12.19 16:56

9-летнего мальчика из глухого села под Харьковом уличили в массовом поджоге домов
04.12.19 16:30

В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами
04.12.19 16:09

«Праздник к нам приходит»: В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку
04.12.19 15:39

Отец убитого в Киеве ребенка намекнул, кого подозревает в заказе покушения
04.12.19 15:21

Ученые выяснили о собаках кое-что занятное
04.12.19 15:02

На аукционе в Киеве представят ценные лоты от известных украинцев. Вырученные деньги передадут в детдом
Фото и Видео
В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами
В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами
В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами
В Житомирской области загорелся автобус с пассажирами
«Праздник к нам приходит»: В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку
«Праздник к нам приходит»: В центре Киева начали устанавливать новогоднюю елку
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.