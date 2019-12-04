9-летнего мальчика из глухого села под Харьковом уличили в массовом поджоге домов

Мальчика из села Соболевка Купянского района Харьковской области подозревают в серии поджогов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации местной полиции.

В частности, как сообщается, в течение двух недель в селе произошло пять пожаров на территории частных домовладений. После ряда следственных действий полицейским удалось установить, что их причиной были умышленные поджоги, за которыми стоял 9-летний местный житель.

При этом подчеркивается, что подозреваемый ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

В отношении его родителей составлен протокол по статье о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Отметим, по данным переписи населения в Соболевке проживает составляет 88 человек.

Как сообщала «Фраза», 4 сентября 2019 года в американском штате Алабама четырнадцатилетний ребенок застрелил свою семью.