Отец убитого в Киеве ребенка намекнул, кого подозревает в заказе покушения

Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

По ее словам, судья поддержал требование прокурора арестовать подозреваемого без права залога. «Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых. Он, по версии следствия, совершил выстрел», — написала она, подчеркнув, что заседание проходило в закрытом режиме. При этом она не назвала имя подозреваемого.

Между тем, по данным «Украинской правды», речь идет о кавалере ордена «За мужество» Андрее Лавреге.

В свою очередь, пострадавший Вячеслав Соболев заявил журналистам, что «получает угрозы уже 4 года» и подозревает, кто стоит за покушением. При этом он упомянул имя бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и его бывшего заместителя Артура Емельянова.

Также прозвучала фамилия бывшего народного депутата и соратника Петра Порошенко Александра Грановского, которого СМИ называли «смотрящим» за судебной сферой.

Соболев подчеркнул, что не обвиняет этих людей, но очень хочет, чтобы они на детекторе лжи доказали, что не причастны к угрозам в его адрес, подчеркнув, что знает «больше, чем кто-либо думает».

Позже стало известно, что суд отправил под арест на 2 месяца без права залога и второго подозреваемого в убийстве — Алексея Семенова.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые «воевали в „Правом секторе“, у комбата „Червня“».

При этом в «Правом секторе» информацию о своей причастности опровергли и призвали не путать их с «Украинской добровольческой армией». По данным СМИ, одним из подозреваемых является кавалер ордена «За мужество» Андрей Лаврега.

Вечером 2 декабря СМИ сообщили, что следствию известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».

3 декабря прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении заказного убийства двум молодым парням, 18 и 19 лет. При этом их имена официально так и не были названы.