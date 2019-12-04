На аукционе в Киеве представят ценные лоты от известных украинцев. Вырученные деньги передадут в детдом

Накануне новогодних праздников в Киеве пройдет благотворительный вечер «iCharity StandUp Show». Как выяснили журналисты «Фразы», все собранные средства будут направлены на покупку зимней одежды для детей из детских домов.

Главные организаторы — благотворительный фонд «Благомай» и пиар-агентство «iCreations agency».

«В преддверии Рождества мы хотим подарить воспитанникам детских домов Украины немного заботы и тепла. Для этого проведем благотворительный аукцион, где представим ценные лоты от известных украинцев. Наша цель — собрать средства, которые будут направлены на покупку комплектов зимней одежды для воспитанников детских домов», — поделилась директор пиар-агентства «iCreations agency» Кристина Штутман.

Атмосферу вечера создадут яркая и харизматичная команда Лиги Смеха «Николь Кидман», а завершит вечер певица Анастасия Кожевникова. Ведущий — известный шоумен Андрей Джеджула.

В прошлом году состоялось первое мероприятие, во время которого, организаторам удалось собрать 450 тыс. грн. Были представлены лоты от Андрея Шевченко и сборной Украины по футболу, мэра города Киев Виталия Кличко, шоумена Евгения Кошевого, телеведущего Алексея Суханова и др.

Благотворительный вечер «iCharity StandUp Show» состоится 11 декабря в ресторане Alaska по адресу: ул. Сечевых Стрельцов, 20. Начало в 19:00.