Ученые выяснили о собаках кое-что занятное

Собаки оказались намного умнее, чем можно было бы подумать. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли британские ученые и кинологи, результаты раборты которых приводит издание Biology Letters.

Так, как установили британцы, собаки способны различать весьма похожие между собой слова, даже если их произносит абсолютно незнакомый человек.

Ученые записали аудио того, как разные люди произносят слова «had» (имел), «hid» (прятаться) и «who'd» (кто). Отмечается, что тон слов не подразумевал команду для животного.

Однако когда нескольким десяткам собак разных пород начали проигрывать подобные записи, они легко различали слова.

Признаками того, что собака различала слово, был наклон головы или ушей к колонке, откуда шла запись. Сообщается, что «если животное утрачивало внимание, отвлекаясь, слово было уже знакомо».

Ученые говорят: «Большинство собак отлично различают слова, понимая голоса разных людей».

Как писала «Фраза», врачи выяснили, что собаки помогают «укрепить» сердце.