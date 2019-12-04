В УПЦ рассказали о защите прав верующих на международном уровне

В Украинской Православной Церкви рассказали, что на международном уровне регулярно информируют о нарушениях прав верующих. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).

Интервью с епископом опубликовано на портале «Православная жизнь».

«Деятельность Представительства начиналась с чистого листа. Опытным путем постепенно вырабатывался план действий, и находились эффективные методы работы.

Уже традиционно мы принимаем участие в ежегодном заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит в сентябре в Варшаве. Это крупнейшая конференция по правам человека в Европе», — сказал архиерей.

Епископ Виктор сообщил, что информирует ОБСЕ о нарушении прав верующих УПЦ.

«С нашей стороны обеспечивается систематическое информирование нужных структур и руководства ОБСЕ обо всех зафиксированных нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви. Но это вовсе не значит, что кто-то из высокопоставленных чиновников сделает тут же громкое заявление. Совершенно очевидно, что „украинский вопрос“ сегодня прочно встроен в геополитическую составляющую всего происходящего в мире. Это нужно понимать и принимать как есть. Пока не произойдет глобальных изменений на мировой арене, не стоит ожидать и особых перемен в нашей конкретной ситуации. Но, безусловно, это не повод к бездействию. Разбой не должен оставаться безнаказанным.

Поэтому все наши обращения по прошлым и текущим нарушениям вводятся в документальную базу ОБСЕ, с которой постоянно работают правозащитники, чиновники, дипломаты и журналисты. Еще наступит время, когда накопившаяся информация прорвется в широкую среду. Но здесь не может быть быстрых решений, это вопрос дипломатии и кропотливой, постоянной работы», — отметил он.

Владыка Виктор сказал, в каких европейских организациях знают о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви.

«Мы также сотрудничаем с механизмами Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, штаб квартира которой находится в Женеве. Совет проводит три сессии ежегодно. В рамках сессий также есть возможность организовывать ивенты, посвященные теме нарушений прав человека.

25 сентября текущего года в рамках 42-й сессии СПЧ ООН в таком отдельном ивенте приняли участие представители пострадавших от захватов общин Ровенской области, к которым было применено физическое насилие. Они лично выступили перед приглашенными на мероприятие иностранными дипломатами и предоставили информацию из первых уст о происходящих беззакониях. Изложенные факты зафиксированы и доведены до сведения руководителей дипломатических миссий в ООН», — рассказал он.

Архиерей отметил, что «в феврале, состоялась встреча главы Представительства УПЦ с Комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. Как раз во время нашего общения с Еврокомиссаром проходило многотысячное молитвенное стояние священнослужителей и мирян Волынской и Владимир-Волынской епархий под стенами Волынской областной администрации. Тогда я включил онлайн-трансляцию и показал происходящее госпоже Миятович. Она собственными глазами смогла увидеть, как вынуждены защищать свои права православные верующие в Украине, которых избивают, оскорбляют, выгоняют из храмов. Конечно, на Комиссара Совета Европы по правам человека увиденное, еще раз подтверждающее озвученные в беседе факты нарушений, произвело сильное впечатление. „Я уже слышала об этом, но не думала, что все происходит в таких масштабах“ — такими словами прокомментировала увиденное Еврокомиссар».

Епископ рассказал о документальном обороте Представительства и Еврокомиссара по правам человека.

«Мы договорились о продолжении информирования офиса Комиссара по правам человека, а сама госпожа Миятович сообщила о готовности реагировать в соответствии со своим мандатом. На сегодняшний день десятки обращений от пострадавших религиозных общин при содействии Представительства УПЦ направлены в адрес Еврокомиссара по правам человека, которая в свою очередь отсылает соответствующие запросы в Постоянное Представительство Украины при Совете Европы. Вот такой документальный оборот происходит. Это один из примеров кропотливой, невидимой и не сразу ощутимой работы, которая в том числе сдерживает волну, обрушивающуюся на нашу Церковь», — поделился владыка.

Епископ сообщил, какие победы уже есть на счету Представительства.

«Совсем недавно, 22 ноября, Комитет ООН по правам человека вынес решение в адрес государства Украина не допустить выселения религиозной общины УПЦ из занимаемого помещения в городе Ивано-Франковске по ул. Черновола.

Предыстория такова: трижды община выигрывала суд, четыре раза местная власть предпринимала попытку выселить общину. 14 ноября было открыто исполнительное производство по выселению. Управляющий Ивано-Франковской епархией архиепископ Серафим (Зализницкий) при содействии Представительства УПЦ и неправительственной правозащитной организации „Общественная правозащита“ направил обращение в соответствующий Комитет ООН, где очень быстро отреагировали. Будем надеяться, что решение Комитета ООН по правам человека возымеет свое действие, поскольку Украина подписала ряд международных документов, которые обязана соблюдать на своей территории. В противном случае останется констатировать факт пренебрежения государственными чиновниками не только нормами национального законодательства, но и международного», — рассказал он.

Епископ Виктор напомнил, что УПЦ молится о мире в Украине.

«Представительство УПЦ при международных европейских организациях установило рабочий контакт со Специальным докладчиком ООН по вопросам о свободе религии и убеждений Ахмедом Шахидом. Этому предшествовало систематическое информирование о нарушениях религиозных прав человека в Украине, после чего 8 марта этого года состоялась встреча главы Представительства УПЦ со Спецдокладчиком. А еще в октябре 2018 года четыре Спецдокладчика ООН направили запрос-коммуникацию к государству Украина, в котором были перечислены факты нарушений религиозных прав верующих, в том числе недопущение капелланов УПЦ в ряды Вооруженных сил для окормления верующих военнослужащих нашей Церкви, захваты храмов, избиения прихожан и прочее. И только в мае последовал ответ с украинской стороны, в котором опровергались факты нарушений прав верующих УПЦ в Украине. Более того, информация подана в таком ключе, как будто при участии государства строятся новые храмы вместо захваченных представителями ПЦУ, что, конечно же, не соответствует действительности.

Закончим нашу беседу на позитивной ноте. Церковь и народ Божий живут верой, которую уничтожить нельзя ни при каких обстоятельствах. И мы верим, что придет время и наступит светлое и благословенное будущее в нашей родной Украине, где люди разных религиозных взглядов, конфессиональных принадлежностей и общественных убеждений будут жить в согласии и мире. Об этом не перестает молиться вся Украинская Православная Церковь», — подытожил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий дал совет, как не потерять веру во время испытаний.