Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Медики предупредили женщин о смертельном вреде краски и выпрямителей для волос

Медики предупредили женщин о смертельном вреде краски и выпрямителей для волос

Оказалось, что краска и выпрямители для волос – смертельно опасны для женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли эксперты Национального института здоровья в США.

Как пишет издание International Journal of Cancer, «перманентная краска и химические выпрямители» увеличивают вероятность возникновения онкологии молочной железы.

Всего были подвержены анализу данные почти 47 тысяч женщин, участвовавших в исследовании Sister Study в 2003-2009 годах. Оно было посвящено «изучению, как окружающая среда и гены влияют на вероятность развития рака молочной железы». Отмечается, что «у всех женщин одна из близких родственниц болела раком, но они на момент обследования были здоровы».

Выяснилось, что «у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, вероятность развития рака была на 9% выше». Отмечается, что в их составе присутствуют «вещества, разрушающие эндокринную систему, а также канцерогены».

Также оказалось, что «у тех, кто использовал краску и выпрямители каждые пять-восемь недель, риск развития рака был на 30%».

Как писала «Фраза», исследователи заявили о страшном вреде сои.

Ранее ученые объяснили, чем полезны ночные кошмары.

Тэги: медицина, женщина, здоровье, мир, рак, краска, волосы

Комментарии

Статьи

04.12.19 09:48

В секс-работники пошел бы, пусть меня научат

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина
03.12.19 21:03

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина

Автор: Соросята

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе

СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе
04.12.19 13:24
782
Последние новости
04.12.19 15:21

Ученые выяснили о собаках кое-что занятное
04.12.19 15:02

На аукционе в Киеве представят ценные лоты от известных украинцев. Вырученные деньги передадут в детдом
04.12.19 14:44

СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
04.12.19 14:13

В Черновцах Митрополит Онуфрий возглавляет торжества в честь трех юбилеев Введенского монастыря
04.12.19 14:06

Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
04.12.19 14:00

Киву застукали за просмотром странного видео во время заседания Верховной Рады
04.12.19 13:40

В УПЦ рассказали о защите прав верующих на международном уровне
Фото и Видео
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.