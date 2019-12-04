Медики предупредили женщин о смертельном вреде краски и выпрямителей для волос

Оказалось, что краска и выпрямители для волос – смертельно опасны для женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли эксперты Национального института здоровья в США.

Как пишет издание International Journal of Cancer, «перманентная краска и химические выпрямители» увеличивают вероятность возникновения онкологии молочной железы.

Всего были подвержены анализу данные почти 47 тысяч женщин, участвовавших в исследовании Sister Study в 2003-2009 годах. Оно было посвящено «изучению, как окружающая среда и гены влияют на вероятность развития рака молочной железы». Отмечается, что «у всех женщин одна из близких родственниц болела раком, но они на момент обследования были здоровы».

Выяснилось, что «у женщин, которые регулярно использовали перманентную краску для волос, вероятность развития рака была на 9% выше». Отмечается, что в их составе присутствуют «вещества, разрушающие эндокринную систему, а также канцерогены».

Также оказалось, что «у тех, кто использовал краску и выпрямители каждые пять-восемь недель, риск развития рака был на 30%».

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