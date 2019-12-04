Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе

СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе

Количество пострадавших на пожаре в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 12 человек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, среди пострадавших — четверо пожарных. В данный момент спасатели завершили эвакуацию из горящего здания и продолжают ликвидировать пожар.

Между тем, как сообщает «Думская» со ссылкой на данный «скорой помощи», одна из пострадавших, преподаватель колледжа 1976 года рождения, умерла в больнице.

Других пострадавших госпитализировали к ГКБ № 1, 9, 11 и областную детскую больницу, так как среди пострадавших четверо несовершеннолетних девушек. Их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое.

Кроме того, по словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, который находится на месте происшествия, в настоящее время не вышли на связь еще четверо человек: «Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри».

«Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц», — заключил Труханов.

По данным издания, всего в здании могло находиться около 400 человек.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. Появилась угроза обрушения конструкций. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

Тэги: пожар, Одесса, больница, происшествие, смерть, скорая помощь, криминал, колледж, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.12.19 09:48

В секс-работники пошел бы, пусть меня научат

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина
03.12.19 21:03

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина

Автор: Соросята

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе

СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе
04.12.19 13:24
782
Последние новости
04.12.19 15:21

Ученые выяснили о собаках кое-что занятное
04.12.19 15:02

На аукционе в Киеве представят ценные лоты от известных украинцев. Вырученные деньги передадут в детдом
04.12.19 14:44

СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
04.12.19 14:13

В Черновцах Митрополит Онуфрий возглавляет торжества в честь трех юбилеев Введенского монастыря
04.12.19 14:06

Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
04.12.19 14:00

Киву застукали за просмотром странного видео во время заседания Верховной Рады
04.12.19 13:40

В УПЦ рассказали о защите прав верующих на международном уровне
Фото и Видео
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
СМИ сообщили о смерти несовершеннолетней девушки на пожаре в Одессе
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
Кровавое ДТП в Днепре: среди пострадавших – ребенок
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.