СМИ сообщают о первой жертве масштабного пожара в Одессе

Количество пострадавших на пожаре в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 12 человек. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, как сообщается, среди пострадавших — четверо пожарных. В данный момент спасатели завершили эвакуацию из горящего здания и продолжают ликвидировать пожар.

Между тем, как сообщает «Думская» со ссылкой на данный «скорой помощи», одна из пострадавших, преподаватель колледжа 1976 года рождения, умерла в больнице.

Других пострадавших госпитализировали к ГКБ № 1, 9, 11 и областную детскую больницу, так как среди пострадавших четверо несовершеннолетних девушек. Их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое.

Кроме того, по словам городского головы Одессы Геннадия Труханова, который находится на месте происшествия, в настоящее время не вышли на связь еще четверо человек: «Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри».

«Будем надеяться, что их найдут и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц», — заключил Труханов.

По данным издания, всего в здании могло находиться около 400 человек.

Как сообщала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. Появилась угроза обрушения конструкций. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.