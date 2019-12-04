Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Онуфрий дал совет, как не потерять веру во время испытаний

Митрополит Онуфрий дал совет, как не потерять веру во время испытаний

Чтобы не потерять веру во время испытаний, в первую очередь, христианину нужно учиться отслеживать помыслы. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Интервью опубликовано на портале «Православная жизнь».

«Помыслы бывают разными: кратковременными, которые приходят и скоро уходят, и длительными, подолгу нас беспокоящими.
На кратковременные помыслы, чувства и желания не надо обращать внимания, так они сами исчезнут. Но длительные помыслы, заседающие в нас, надо сверять с учением Церкви и просить совета о них у духовноопытных священников.

Когда христианин достигает определенного духовного уровня, он сам через духовный опыт и смиренную молитву узнает помыслы чувства и желания — откуда они. Если от Бога, то сопровождаются тишиной, покоем и глубокой тайной радостью души, если же от темных духов (даже если на вид помыслы благородны и полезны), от них веет страхом и смущением, душа сжимается ужасом, как сжимается ягненок, к которому приближается волк», — сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал, что является главной помехой для крепкой веры.

«Ложь. Падшие духи на протяжении всей истории воюют против человека ложью. Ложь — оружие падших духов, ложью они учат человека неправильно понимать Бога и самого себя.

Неправда даже светлых Ангелов сделала темными и гнусными духами. К сожалению, большинство людей не считают ложь грехом, а если считают, то небольшим, но на самом деле она является основой всякого зла на земле. Ложь отдаляет человека от Бога — Солнца Правды. Ложь вводит человека в пространство гордыни, то есть в пространство ложных иллюзий, которые уничтожают в человеке Богом дарованное величие и достоинство и делают его духовным уродом, духовным инвалидом.

Великая молитва Матери Божией, Ее любовь да укрепят каждого из нас, современных христиан, в наших борениях против лжи и в нашей любви к Истине», — отметил он.

Предстоятель подчеркнул, что «смиренная молитва, самоукорение и самокритичность отгоняют от человека злых духов с их ложью и дают место светлым Ангелам, которые всегда рядом с нами и радуются нашей покорности и смирению перед Богом».

Митрополит Онуфрий сказал, что нужно искать способы борьбы со злом.

«Сегодня, к сожалению, темные духи имеют успех в мире. Используя, как всегда, ложь, они возбуждают людей, научают их ненавидеть, враждовать и убивать друг друга. Наша обязанность — молиться Богу и просить, чтобы Он Своей благодатью отгонял от нас враждебную силу злых духов, которые будоражат наш покой, чтобы Пресвятая Богородица, святые Ангелы во главе с Архистратигом Михаилом были нашими помощниками, охраняли нас, вразумляли и помогали нам жить благочестиво, то есть так, чтобы через нашу жизнь прославлялось и чествовалось доброе и святое Имя Бога, нашего святого Творца и любящего Промыслителя.

Зло никогда не победит добро, каким бы масштабным оно ни было. Каждый земной человек имеет в себе зло, но не нужно отчаиваться. Важно искать способы для подавления и уничтожения его в себе, и Пресвятая Богородица — наша первая помощница в этом», — сказал Митрополит Онуфрий.
Он рассказал, как избавиться от неправды.

«Совершив подвиг спасения человеческого рода, Господь наш Иисус Христос основал Церковь, которую никто не сможет одолеть, даже врата ада.
Если хочешь, человече, побеждать неправду, будь сыном Единой Святой Соборной Апостольской Православной Церкви, Главой которой является Сам Христос.

Приспособляй свою жизнь к жизни Церкви и никогда не смей пытаться приспособить жизнь Церкви к своей жизни.

Только так человеку можно стать неуязвимым, и никакая ложь не сможет оторвать его от вечной Истины, которой есть Сам Господь наш Иисус Христос», — подытожил Предстоятель.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня православные отмечают праздник Введения во храм Богородицы.

Тэги: общество, православие, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.12.19 09:48

В секс-работники пошел бы, пусть меня научат

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина
03.12.19 21:03

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина

Автор: Соросята

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон

В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
04.12.19 12:28
662
Последние новости
04.12.19 12:28

В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
04.12.19 12:25

Митрополит Онуфрий дал совет, как не потерять веру во время испытаний
04.12.19 12:15

Ярмоленко включили в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020
04.12.19 12:01

Советник премьера Юрий Голик: Законы для дорожной отрасли подписал Президент
04.12.19 11:52

С нового года производить спирт в Украине смогут все, кто ни попадя
04.12.19 11:31

Кабмин повторно проводит конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести
04.12.19 11:18

Студент из Швейцарии решил таинственную «водную загадку»
Фото и Видео
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам и намекнул, что завершит карьеру
Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам и намекнул, что завершит карьеру
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.