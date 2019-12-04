Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Советник премьера Юрий Голик: Законы для дорожной отрасли подписал Президент

Советник премьера Юрий Голик: Законы для дорожной отрасли подписал Президент

Необходимые для качественного развития дорожной отрасли законы подписаны Владимиром Зеленским, — сообщает советник премьер-министра Юрий Голик, Фейсбук которого цитирует РБК Украина.

Речь идет о двух законах, которые Верховная Рада приняла 12 ноября. Эти законы дают возможность частным компаниям принимать активное участие в дорожных работах и обслуживании магистралей. Ранее их возможности были ограничены, так как существовала неопределенность, не позволявшая осуществлять долгосрочное планирование.

«Ранее, существующее законодательство в дорожном строительстве содержало странные архаичные нормы, не позволяющие отрасли развиваться быстро. Все хотят привлекать частные компании к содержанию дорог. А частные компании хотят долгосрочных контрактов на обслуживание дорог. Потому что это чуть другая техника, это инвестиции, и бизнес хочет нормального планирования — знать, что вкладывая десятки миллионов долларов в технику и технологии, он будет защищен трехлетним контрактом. Ранее это было невозможно», — приводит слова Голика издание.

В частности, как сообщает РБК Украина, были подписаны законы: № 282-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины“ относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования» и № 283-ІХ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог».

«Эти законы существенно расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета и способствуют привлечению частных инвестиций», — отмечает издание.

Напомним, как недавно сообщил Юрий Голик, для контроля качества работ подрядчиков разработано методическое пособие, включающее 100 пунктов. Следуя этой инструкции, можно добиться качественного выполнения строительных работ.

Тэги:

Комментарии

Статьи

04.12.19 09:48

В секс-работники пошел бы, пусть меня научат

Автор: Варвара Фалеева

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
02.12.19 08:27

Тур большого дерби

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина
03.12.19 21:03

Украинские соросята: люди Бориса Ложкина

Автор: Соросята

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон

В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
04.12.19 12:28
662
Последние новости
04.12.19 12:28

В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
04.12.19 12:25

Митрополит Онуфрий дал совет, как не потерять веру во время испытаний
04.12.19 12:15

Ярмоленко включили в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020
04.12.19 12:01

Советник премьера Юрий Голик: Законы для дорожной отрасли подписал Президент
04.12.19 11:52

С нового года производить спирт в Украине смогут все, кто ни попадя
04.12.19 11:31

Кабмин повторно проводит конкурс на должность главы Госслужбы по этнополитике и свободе совести
04.12.19 11:18

Студент из Швейцарии решил таинственную «водную загадку»
Фото и Видео
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
В Одессе бушует сильный пожар. Люди спасаются, выпрыгивая из окон
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Илона Маска начали судить по делу «о педофилии»
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Под Киевом роскошная иномарка перевернула маршрутку с пассажирами – есть жертвы
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
В Херсоне молодого парня забрали в военкомат прямо с рабочего места
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
Неизвестные «зоозащитники» вывесили посреди Харькова обезображенную тушу овцы
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
С Трампом и его женой произошел пикантный курьез
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Киев занесло первым снегом. Справятся ли коммунальщики?
Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам и намекнул, что завершит карьеру
Лионель Месси установил рекорд по Золотым мячам и намекнул, что завершит карьеру
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
Зеленский анонсировал грандиозную тарифную революцию
fraza.ua
Новости блогосферы
27.11.19 17:16

Пан Юраш нагло лжет
26.11.19 23:54

Дети лейтенанта... «Небесной сотни»
20.11.19 14:23

Социальная структура Слуг народа: эротоманы, бл...ди, решалы и идиоты
19.11.19 17:49

Зеленский сближается с Порошенко и начинает войну с Коломойским

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.