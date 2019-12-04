Советник премьера Юрий Голик: Законы для дорожной отрасли подписал Президент

Необходимые для качественного развития дорожной отрасли законы подписаны Владимиром Зеленским, — сообщает советник премьер-министра Юрий Голик, Фейсбук которого цитирует РБК Украина.

Речь идет о двух законах, которые Верховная Рада приняла 12 ноября. Эти законы дают возможность частным компаниям принимать активное участие в дорожных работах и обслуживании магистралей. Ранее их возможности были ограничены, так как существовала неопределенность, не позволявшая осуществлять долгосрочное планирование.

«Ранее, существующее законодательство в дорожном строительстве содержало странные архаичные нормы, не позволяющие отрасли развиваться быстро. Все хотят привлекать частные компании к содержанию дорог. А частные компании хотят долгосрочных контрактов на обслуживание дорог. Потому что это чуть другая техника, это инвестиции, и бизнес хочет нормального планирования — знать, что вкладывая десятки миллионов долларов в технику и технологии, он будет защищен трехлетним контрактом. Ранее это было невозможно», — приводит слова Голика издание.

В частности, как сообщает РБК Украина, были подписаны законы: № 282-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины“ относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования» и № 283-ІХ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог».

«Эти законы существенно расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета и способствуют привлечению частных инвестиций», — отмечает издание.

Напомним, как недавно сообщил Юрий Голик, для контроля качества работ подрядчиков разработано методическое пособие, включающее 100 пунктов. Следуя этой инструкции, можно добиться качественного выполнения строительных работ.