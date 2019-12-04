С нового года производить спирт в Украине смогут все, кто ни попадя

С 1 января 2020 года в Украине будет отменена монополия на производство спирта. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины в ходе заседания 3 декабря.

Как сообщает «Экономическая правда», Такое решение поддержали 284 народных депутатов.

Законопроект предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта, возможность субъектам хозяйствования любой формы производить спирт при условии получения соответствующей лицензии, а также полную либерализацию экспорта спирта из Украины.

В то же время, для защиты отечественного товаропроизводителя законопроект предусматривает, что импорт спирта до 1 января 2022 года смогут осуществлять только уполномоченные Кабинетом министров госпредприятия.

Между тем, как заявил заместитель министра экономики Павел Кухта, разрушение государственной монополии на производство спирта является приоритетным заданием государства. «Производство спирта — это не естественная монополия, а искусственно создана. Еще со времен Российской империи считалось, что государство должно быть монополистом на рынке спирта и зарабатывать на этом. Мое личное мнение: в 21 веке это очень странный подход к работе», — заявил чиновник, подчеркнув, что «Укрспирт» является очень проблемным и криминализированным предприятием.

При этом он предложил приватизировать предприятия, которые входят в концерн. «Все, что мы не хотим оставлять в портфеле государства, можно спокойно продать. 90% „живых“ заводов можно продавать отдельными предприятиями», — заявил Кухта.

Остальные 10% мощностей замминистр предложил ликвидировать или поменять профиль деятельности, так как они уже давно не производят спирт.

Отметим, что на сегодняшний день весь спирт в Украине производится предприятиями, входящими в государственный концерн «Укрспирт».

Как сообщала «Фраза», 29 марта 2017 года вечером в Днепровском районе Киева на замдиректора одного из госпредприятий напали вооруженные люди с битами. Позже стало известно, что злоумышленники избили заместителя директора государственного предприятия «Укрспирт» Игоря Ильчишина.

30 мая того же года в Дарницком районе Киева был застрелен бывший и. о. директора «Укрспирта» Виктор Панков.

В январе 2018 года в Румынии был задержан бывший генеральный директор государственного предприятия «Укрспирт» Михаил Лабутин. Генеральная прокуратура Украины обвиняет его в организации преступной группы, участники которой «планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министр внутренних дел Украины» Арсен Аваков.