Ярмоленко включили в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко включен в число претендентов на звание лучшего бомбардира Евро-2020. Как выяснили журналисты «Фразы», уже принимаются ставки.

Список потенциальных победителей бомбардирской гонки грядущего чемпионата Европы привели специалисты авторитетной букмекерской конторы William Hill.

На 30-летнего атакующего полузащитника английского «Вест Хэма» ставят как 67 к 1.

В 86 поединках за сборную Украины Андрей Ярмоленко забил 37 голов.

Главными же претендентам на звание лучшего бомбардира Евро-2020 называют англичанина Гарри Кейна (6 к 1), португальца Криштиану Роналду (8 к 1), француза Килиана Мбаппе (9 к 1) и бельгийца Ромелу Лукаку (9 к 1).

Ранее «Фраза» разбирала расклады Евро-2020 для сборной Украины.