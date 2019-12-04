Студент из Швейцарии решил таинственную «водную загадку»

Студенту Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васиму Дауади удалось решить таинственную физическую загадку. Как выяснили журналисты «Фразы», над ее решением бились последнюю сотню лет.

Как пишет издание Neue Züricher Zeitung, головоломка заключалась в следующем: нужно было понять, почему «пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается наверх, тогда как подобное наблюдается при открытии бутылки с минеральной водой».

Студент нашел решение.

Оказалось, что «пузырек перемещается вверх, однако настолько медленно, что это движение невозможно увидеть невооруженным глазом».

Парень выяснил, что «что движению воздуха препятствует сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью, размером пленки в миллионные доли миллиметра».

Ожидается, что новые данные смогут применить для изучения явления, возникающие при движении жидкостей в нанодиапазоне.

Как писала «Фраза», ученому удалось разгадать пикантную «загадку Шекспира».