«Взяли первое, что попало под руку»: стало известно, из какого оружия был убит мальчик в центре Киева

Трехлетний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева «с высокой вероятностью» был убит из карабина на американской платформе AR с недорогим китайским оптическим прицелом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

«Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов ГНИЭКЦ МВД как оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел», — написал Шевченко, добавив, что по предварительным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы.

«Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку», — заключил полицейский.

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Как сообщает ТСН, во вторник, 3 декабря, правоохранители также провели следственный эксперимент на месте преступления с одним из подозреваемых, в ходе которых осмотрели окрестные постройки, а затем вывели его на балкон отеля, из которого был осуществлен выстрел. При этом невозможно было разглядеть, кто это был, из-за специальной одежды с шлемом на голове и окружавших его полицейских.

По данным издания, киллер, который должен был убить депутата арендовал номер в гостинице на шесть суток. Однако покушение совершил уже в первый же вечер. Утверждается, что кроме оружия в номер он пронес картонку, которой накрылся. Таким образом киллер якобы лежал на балконе и наблюдал за перекрестком, когда произвел выстрел.

При этом точка, из которой стреляли, находится буквально в 100 м от перекрестка, но есть много преград: деревья, провода, столбы.

Как сообщала «Фраза», в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль Range Rover. В результате обстрела погиб ребенок, находившийся в машине.

Позже выяснилось, что целью киллера был депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, которого связывают с бизнесом на оккупированных территориях Донбасса, а крестной матерью убитого мальчика оказалась известная украинская певица Ирина Билык.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемых. Тогда же СМИ сообщили, что речь идет о молодых людях, которые «воевали в „Правом секторе“, у комбата „Червня“».

При этом в «Правом секторе» информацию о своей причастности опровергли и призвали не путать их с «Украинской добровольческой армией». По данным СМИ, одним из подозреваемых является кавалер ордена «За мужество» Андрей Лаврега.

Вечером 2 декабря СМИ сообщили, что следствию известно имя заказчика преступления и «вскоре его возьмут».

3 декабря прокуратура Киева сообщила о подозрении в совершении заказного убийства двум молодым парням, 18 и 19 лет. При этом их имена официально так и не были названы.