В конце недели непогода обрушится на Украину с новой силой

Непогода с новой силой обрушится на Украину в воскресенье, 8 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», осадки ожидаются по всей территории страны.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что погода резко изменится. Мокрый снег и дожди пройдут во всех регионах Украины.

Днем ожидается до 2-5 тепла. Традиционно чуть теплее будет на юге страны и в Крыму. Ночью будет от 1 мороза до 3 тепла.

В Киеве днем будет валить мокрый снег.

Как писала «Фраза», украинцев предупредили о снегопаде и дожде.

Ранее геофизики рассказали об аномальном рекорде минувшей осени в Киеве.