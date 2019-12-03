«Остается молиться»: известный певец поделился мыслями о состоянии Заворотнюк

Солист популярной в 90-х годах группы «Дюна» Виктор Рыбин поделился своими соображениями о причинах небывалой секретности вокруг болезни «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк. Как выяснили журналисты «Фразы», певец уверен, что актриса и ее близкие «делают все правильно».

Как передает издание «Дни.Ру», Виктор Рыбин отметил, что «там дело куда более серьезное и сложное» и подчеркнул, что «если Настя не появляется на публике, то, видимо, дела обстоят очень тяжело».

«Нам всем надо молиться, чтобы произошло чудо. А родные правильно делают, что скрывают все подробности — это их личное дело», — резюмировал он.

Как писала «Фраза», российские налоговики выписали многотысячный штраф тяжело больной Заворотнюк.

Ранее друзья Заворотнюк рассказали, что она уже пошла на поправку.