В Киеве дерзкие налетчики на BMW X5 ограбили клиента «Приватбанка»

Во вторник, 3 декабря, в Голосеевском районе Киева было совершено резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Михаила Ломоносова, 50/2 трое грабителей напали на клиента «Приватбанка».

Как передает «Информатор», налетчики в масках «приняли» мужчину прямо на выходе из отделения — они вырвали у него сумку и, проколов колеса его автомобиля, скрылись на кроссовере BMW X5 в неизвестном направлении.

Сообщается, что в сумке у потерпевшего находились ключи от машины и денежные средства в сумме 70 тысяч гривен.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа Голосеевского РУ. Личности подозревемых и их местонахождение устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Тернополе неизвестные в масках ограбили местного жителя на 1 млн гривен.

Ранее неизвестные преступники дерзко ограбили ювелирный магазин в одном из киевских спальников.