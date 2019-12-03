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В Киеве дерзкие налетчики на BMW X5 ограбили клиента «Приватбанка»

В Киеве дерзкие налетчики на BMW X5 ограбили клиента «Приватбанка»

Во вторник, 3 декабря, в Голосеевском районе Киева было совершено резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Михаила Ломоносова, 50/2 трое грабителей напали на клиента «Приватбанка».

Как передает «Информатор», налетчики в масках «приняли» мужчину прямо на выходе из отделения — они вырвали у него сумку и, проколов колеса его автомобиля, скрылись на кроссовере BMW X5 в неизвестном направлении.

Сообщается, что в сумке у потерпевшего находились ключи от машины и денежные средства в сумме 70 тысяч гривен.

На месте происшествия работали патрульные и следственно-оперативная группа Голосеевского РУ. Личности подозревемых и их местонахождение устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Тернополе неизвестные в масках ограбили местного жителя на 1 млн гривен.

Ранее неизвестные преступники дерзко ограбили ювелирный магазин в одном из киевских спальников.

Тэги: Киев, общество, ограбление, BMW, столица, Голосеевский район, криминал, клиент, ПриватБанк, грабители, новости Украины

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