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В Германии задержали беглого украинского олигарха

В Германии задержали беглого украинского олигарха

Специализированная антикоррупционная прокуратура подтвердила задержание известного украинского бизнесмена и бывшего депутата Александра Онищенко в Германии. Как выяснили журналисты «Фразы», в настоящее время решается вопрос его экстрадиции в Украину.

Как передает «РБК-Украина», информацию о задержании беглого экс-нардепа подтвердила спикер САП Ольга Постолюк.

Ранее о задержании Онищенко сообщили журналисты программы «Схемы» — совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «UA: Перший».

Отмечается, что эта информация была ими получена из двух независимых источников в разных правоохранительных ведомствах.

По данным «Схем», скрывающийся от украинского правосудия Онищенко якобы был задержан в немецком городе Аахен еще 29 ноября.

Как писала «Фраза», Онищенко засобирался в Украину на суд. Но не над собой.

Ранее сообщалось, что в истории с пленками Онищенко всплыли интересные факты.

Тэги: Германия, суд, Украина, общество, политика, задержание, экстрадиция, Александр Онищенко, новости Украины

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