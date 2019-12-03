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Митрополит УПЦ: Православный мир стоит на пороге раскола, масштабы которого можно сравнить с 1054 годом

Митрополит УПЦ: Православный мир стоит на пороге раскола, масштабы которого можно сравнить с 1054 годом

Митрополит УПЦ заявил, что православный мир стоит на пороге раскола, масштабы которого можно сравнить с 1054 годом
Православный мир стоит на пороге нового большого раскола, масштабы которого можно сравнить с расколом 1054 года, в результате которого Римская Церковь отпала от Вселенского Православия. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал митрополит Каменец-Подольский Феодор.

Комментарий митрополита опубликован на сайте Каменец-Подольской епархии.

«Причина такого состояния заключается в том, что Константинопольский патриархат признал каноничной [...] ПЦУ. Это признание шокировало православных христиан, которые до этого времени не могут понять, как мог Фанар не только нарушить ряд церковных правил, но и пойти против своих же собственных решений, принятых касательно анафемы Филарета Денисенко и возглавляемой им структуры. До 2018 года Константинопольский патриархат, как и вся семья православных Церквей мира, считали Денисенко отлученным от Церкви, а религиозную организацию, которую он создал, — раскольнической. И вот, ссылаясь на документы трехсотлетней давности, а точнее, искажая их понимание, Фанар принимает решение даровать (ПЦУ, — ред.) Томос об автокевалии, а всех клириков УПЦ КП и бывшей УАПЦ, которые еще до недавних пор считались в лучшем случае мирянами, принять в сущем сане, то есть, как священников. Проблема раскола усложняется тем, что (ПЦУ, — ред.) признал не только предстоятель Константинопольского патриархата, но и предстоятели Элладской и Александрийской Церквей», — отметил митрополит Феодор.

Иерарх напомнил, что «еще совсем недавно патриарх Александрийский Феодор II призывал украинцев держаться единственной канонической Церкви в Украине, а Архиепископ Афинский и всей Эллады уверял, что для него не существует иного канонического митрополита Украины, кроме предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия».

Он считает, что для того, чтобы найти ответ на вопрос о том, как же подобное могло произойти, необходимо «обратить особенное внимание на своеобразное отношение к канонам и Священному Преданию Церкви Христовой со стороны фанариотов», потому что именно это «привело их не только к признанию ПЦУ, но и к искажению учения о Церкви (экклезиологии)».

Архиерей указывает, что «на Фанаре уже давно вынашивают планы касательно необходимости евхаристического и молитвенного общения с Римо-Католической Церковью». В свою очередь, по его словам, «и Папы никогда не оставляли мысли подчинить своей власти православных, которых они считали схизматиками».

Он подчеркивает, что «из истории мы знаем, что православные инициаторы объединения с католицизмом слишком часто попирали святые каноны и учение Церкви для достижения своих земных целей».

В качестве примера попрания канонов Церкви, митрополит Феодор приводит попытки объединить православных христиан с католиками, осуществляемые во время Лионской и Флорентийской унии. Кроме того, он напомнил историю сожжения католиками-крестоносцами монахов Зографского монастыря на Афоне в 1278 году.

Он напоминил, что «деятельность Константинопольских патриархов Мелетия и Афинагора, как и их современных последователей тесно связана с мероприятиями, направленными на церковные реформы, которые имели негативные последствия».

В качестве примера таких негативных реформ владыка приводит календарную реформу Патриарха Константинопольского Мелетия (Метаксакиса), которая должна была помочь Православной Церкви «объединиться» с католиками и протестантами, а также ряд других реформ, среди которых — разрешение на второй брак для священников и допустимость отмены постов.

Но, подчеркнул митрополит Феодор, «православный народ эти реформы не принял», а календарная реформа «не была единогласно принята даже внутри Греческой Церкви, которая раскололась и этот раскол продолжает существовать и сегодня».

Владыка напомнил, что на всеправославном совещании 1948 года главами и представителями практически всех Поместных Православных Церкве было принято решение отказаться о «экуменического движения».

Особое внимание митрополит УПЦ обращает на совместные молитвы некоторых православных иерархов с представителями католических или протестантских церквей.

«Несмотря на то, что каноны Церкви недвусмысленно запрещают общую молитву с еретиками и раскольниками, недавно Патриарх Константинопольский Варфоломей свершил совместное с католиками вечернее богослужение во французском монастыре Шеветонь», — пишет архиерей.

Именно поэтому, «отвечая на вопрос, как вообще так случилось, что предстоятели Константинопольской, Элладской и Александрийской Церквей с такой легкостью и вопреки церковным канонам приняли в общение нерукоположенных и анафемствованных представителей украинских раскольнических групп, мы вынуждены с сожалением констатировать — к этому существенному отступлению от Церкви их привели „незначительные“ нарушения Православного Предания и учения нашей Церкви».

Владыка отмечает, что «наличие высокого сана не гарантирует правильности принятых решений, которые касаются догматическо-канонической и духовной жизни Церкви Христовой, если эти решения не соответствуют соборным постановлениям и учению святых отцов».

Он напоминает, что «в жизни Церкви все заслуживает внимания и уважения», потому что «только уважение и верность святым канонам, которые являются оградой Церкви, создают духовную безопасность и необходимые условия для спасения верующих».

Ранее «Фраза» сообщала, что в ПЦУ за год перешло менее 1% приходов УПЦ.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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