Главные новости за 3 декабря 2019 года

Украина договорилась с Россией о транзите нефти на ближайшие 10 лет. Украинская компания «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет. Об этом «Укртранснафта» сообщает на своей официальной странице в Facebook.

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