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Главные новости за 3 декабря 2019 года

Главные новости за 3 декабря 2019 года

Украина договорилась с Россией о транзите нефти на ближайшие 10 лет. Украинская компания «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет. Об этом «Укртранснафта» сообщает на своей официальной странице в Facebook.

Первый снег в Украине: стало известно, где возникли проблемы с отоплением. Несмотря на первый снег, кое-где в Украине наблюдаются проблемы с отоплением. Данные привели в Министерстве развития общин и территорий.

В ООН выяснили, сколько людей с инвалидностью проживает в Украине. В ООН посчитали, сколько людей с инвалидностью проживает в Украине. Цифру назвал глава Офиса координатора организации в нашей стране Закари Тейлор.

Украинец попал в пятерку лучших молодых футболистов мира. Украинский вратарь Андрей Лунин попал в пятерку лучших молодых футболистов планеты. Стали известны итоги премии Golden Boy.

Лихорадка Эбола продолжает массово «косить» людей в Африке. В Демократической республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Во Всемирной организации здравоохранения озвучили новые страшные данные.

С Трампом и его женой произошел пикантный курьез. С президентом США Дональдом Трампом произошел пикантный курьез. Он забыл свою жену Меланию.

Тэги: общество, ЖКХ, здоровье, мир, отопление, спорт, новости Украины

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