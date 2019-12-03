На фоне коррупционного скандала депутаты дали согласие на увольнение главы ГБР

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюро расследований“ касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований», поданный президентом Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», на заседании 3 декабря за него во втором чтении проголосовали 250 народных депутатов.

Как сообщает «Украинская правда», документ поддержали 224 депутата из фракции «Слуги народа», 18 — из фракции «Голоса», 5 внефракционных депутата, 2 — от «Оппозиционной платформы За жизнь и 1 представитель группы «За будущее».

При этом к законопроекту было подано более 300 поправок, одна из которых предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана и перевод туда следователей из ГПУ.

В соответствии с документом директор ГБР отныне будет сам назначать и увольнять своего первого заместителя и заместителей, определять их обязанности, решать вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, а также утверждать организационную структуру без согласования с Кабинетом министров.

Также в документе исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР, который теперь будет назначаться на должность президентом Украины по представлению специальной конкурсной комиссии.

Как сообщает «Новое время», в связи с тем, что законопроект вносит существенные изменения в работу директора бюро, со дня вступления документа в силу будут прекращены полномочия действующего руководителя ГБР Романа Трубы, а также его заместителей.

Отметим, что для того, что документ станет действовать после того как его подпишет глава Верховной Рады Украины, президент, а также опубликует газета «Голос Украины».

Как сообщала «Фраза», накануне Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры в 2014-2015 гг Игоря Щербины, которого связывают с главой Государственного бюро расследований Романом Трубой, по делу о получении крупной взятки за прекращение расследования со стороны бюро.

За полторы недели до этого в Сети появился Telegram-канал «Трубу прорвало», на котором публикуются записи разговоров главы Государственного бюро расследований Романа Трубы в своем кабинете. На них можно слышать, в частности, как якобы Роман Труба по указанию Генерального прокурора Руслана Рябошапки и главы Офиса президента Андрея Богдана приостанавливает на время визита в Украину миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, ПриватБанке и НБУ, а также рассказывает как лично возил президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун.