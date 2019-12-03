Украина договорилась с Россией о транзите нефти на ближайшие 10 лет

Украинская компания «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом «Укртранснафта» сообщает на своей официальной странице в Facebook.

В частности, как сообщается, документ подписали гендиректор «Укртранснафты» Николай Гавриленко и вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов в ходе конференции «Энергетика в 21 веке» в Загребе. В соответствии с ним базовые принципы сотрудничества решено оставить без изменений. Среди них порядок оплаты услуг и взаимодействие технических служб операторов. Ряд положений приведены в соответствие с нынешней ситуацией на рынке услуг по транспортировке нефти.

«Заключение дополнительного соглашения гарантирует безопасную и устойчивую работу нефтетранспортной системы Украины на долговременной основе, создает почву для загрузки системы магистральных нефтепроводов транзитными объемами нефти в направлении стран Европы и обеспечивает долгосрочное стабильный источник доходов Укртранснафты», — отметили в компании.

Как сообщала «Фраза», на данный момент также продолжаются переговоры о продлении контракта на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». При этом основным условием «Газпрома» является отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.