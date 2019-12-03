СМИ: Возможный новый собственник Укрбуда Федотенков попросился под «крышу» СБУ

У журналистов появилось первое документальное подтверждение, что компания Укрбуд перешла под контроль киевского ресторатора Дмитрия Федотенкова, но он боится не удержать компанию в своих руках Об этом пишет From-ua.com со ссылкой на «Олигарх», который располагает текстом меморандума, который был подписан между Федотенковым и экс-президентом корпорации «Укрбуд» Максимом Микитасем в сентябре этого года.

В меморандуме стороны согласовали совместный проект строительства ЖК в Киеве (на участках по ул. Госпитальной и Большой Васильковской), за приобретение 50% доли в котором Федотенков согласился заплатить Микитасю 2 млн долларов, пишет издание. Стороны также договорились поровну финансировать все расходы по проекту и делить прибыль от него, при этом управление проектом возьмет на себя Федотенков. Источники «Олигарха» говорят, что это лишь один из нескольких меморандумов, подписанных Федотенковым с Микитасем.

При этом издание намекает, что за спиной Федотенкова может стоять российский миллиардер и владелец концерна «Россиум» Роман Авдеев, который в свою очередь связан с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Сергей Медведчук — брат Виктора Медведчука назначен советником гендиректора концерна «Россиум» по инвестициям в нефинансовые активы. Вместе с тем, с Виктором Медведчуком опосредовано связана группа киевских застройщиков — нардепом от ОПЗЖ является Дмитрий Исаенко, который связан с другом главы ОП Андрея Богдана строительным магнатом Андреем Вавришем.

«На каких условиях могли договориться эти люди, достоверно неизвестно (тот же Вавриш вообще публично отрицает какой-либо интерес к «Укрбуду»). Но по данным источников «Олигарха» , какими бы ни были эти договоренности, их сложно назвать полюбовными, поскольку Федотенков якобы уже решил перестраховаться и заручиться поддержкой в лице главы СБУ Ивана Баканова. О том, что последний находится в состоянии «холодной войны» с Богданом, СМИ пишут уже несколько месяцев. Поговаривают, что Баканову новый инвестор «Укрбуда» может быть потенциально интересен как ценный свидетель-носитель компромата на главу ОП«,- пишет издание.

Напомним, что Максим Микитась месяц назад вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн как фигурант в деле об афере с жильем для Нацгвардии. После этого он заявил, что продал свою долю в компании «Укрбуд Девеломпент» неназванному инвестору. Позже СМИ опубликовали меморандум между Максимом Микитасем и Дмитрием Федотенковым.