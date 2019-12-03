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«Результаты не впечатляют»: Стало известно место украинского среднего образования в мире

«Результаты не впечатляют»: Стало известно место украинского среднего образования в мире

Украинские школьники оказались в середине рейтинга Программы международного оценивания учеников (PISA). Как выяснили журналисты «Фразы», в этом году Украина впервые стала участником исследования, которого проводится каждые три года путем тестирования навыков и знаний 15-летних учеников.

Как сообщает Deutsche Welle, по показателю читательской компетенции — способности понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни — 15-летние ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000 возможных. При этом средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития составляет 487 баллов.

Такое же количество баллов по этому показателю получила Турция. Ближайшими соседями Украины в рейтинге оказались также Израиль и Люксембург, которые набрали 470 баллов.

По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла при среднем показателе для стран ОЭСР в 489 баллов. Здесь ближайшими соседями Украины также оказалась Турция, а также Греция и Кипр.

В сфере естественных наук украинские школьники в среднем получили 469 баллов, в то время как средний показатель для стран ОЭСР составляет 489 баллов. Близкие результаты показала Беларусь и Турция.

Отметим, что лучшие показатели по всем направлениям у Китая, однако в этой стране исследование проводилось лишь в четырех провинциях.

По словам министра образования и науки Украины Анны Новосад, несмотря на то, что результаты украинских учеников ниже средних по странам ОЭСР во всех трех исследуемых отраслях, «наши результаты не такие уже и плохие, как кто-то мог ожидать». «Результаты PISA-2018, в частности, отрицают миф об эффективности советской математической системы образования. Ученики имеют проблемы с задачами, где нужно использовать простые стратегии решения, процентные соотношения, оперировать дробями и десятичными числами », - заявила она в ходе презентации результатов исследования 3 декабря.

Как сообщает «Украинская правда», министр также подчеркнула, что следующий учебный год в стране станет годом математики, учитывая, что именно она на сегодняшний день является наиболее проблемной из дисциплин.

По словам сооснователя платформы массовых открытых онлайн-курсов Prometheus Ивана Примаченко, «результаты исследования станут шоком для части украинского общества, живущего мантрой „прекратите уже свои реформы, просто дайте педагогам работать“. Потому что пока результаты не впечатляют».

«С другой стороны, результаты PISA наконец остановят стон остальной части общества о „самом плохом в мире украинском образовании“. Как минимум, предоставив список из почти 40 стран, школьные системы которых хуже нашей. В конце концов, мы опережаем Грецию и лишь немного отстаем от Израиля, школы которого иногда пытаются поставить в пример Украине», — написал Примаченко на своей странице в Facebook, добавив, что «украинский школьное образование не является хорошим и не является плохим», но «очень посредственным».

Отметим, что впервые исследование в рамках Программы международного оценивания учеников было проведено в 2000 году в рамках Организации экономического сотрудничества и развития и с тех пор проводится каждые три года. За это время к ней присоединилось значительное количество государств, не являющихся членами организации, среди которых и Украина, которая впервые присоединилась к исследованию в 2016 году.

Программа имеет целью сравнение образовательные системы разных стран путем тестирования навыков и знаний 15-летних учеников. При этом PISA не проверяет уровень учебных достижений школьников, но оценивает, насколько они могут использовать знания и умения, полученные в школе в реальной жизни.

Кроме того, большое внимание в исследовании PISA уделяется изучению факторов, влияющих на успешное обучение учеников.

В Украине ответственность за организацию и проведение исследования PISA возложена на Украинский центр оценивания качества образования. Национальным координатором проекта является заместитель центра Татьяна Вакуленко.

Как сообщала «Фраза», в этом году сразу шесть украинских вузов попали в авторитетный рейтинг университетов мира World University Rankings 2020, составляемый британским изданим Times Higher Education.

В то же время украинские вузы падают в рейтинге Topuniversities.

Тэги: общество, школа, Турция, школьник, образование, программа, исследование, новости Украины

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