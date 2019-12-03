В ООН выяснили, сколько людей с инвалидностью проживает в Украине

В ООН посчитали, сколько людей с инвалидностью проживает в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», цифру назвал глава Офиса координатора организации в нашей стране Закари Тейлор.

Отмечается, что в Украине проживают 1,7 миллиона людей с инвалидностью.

Из них, по данным ООН, имеют работу лишь 37-38%.

Закари Тейлор сказал: «Вопрос занятости является одним из ключевых, который позволяет людям стать свободными. Они могут помочь росту экономики Украины, но для этого должен произойти ряд вещей. После того, как Украина ратифицировала Конвенцию ООН, я думаю, было очень много сделано в этом направлении».

Как писала «Фраза», в ООН назвали число украинских мигрантов во всем мире.